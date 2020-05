Kelemen Hunor: Guvernul ar merita schimbat, dar acum nu ne intereseaza o motiune de cenzura. Nu acceptam lectii de la PNL cel putin un deceniu

Ziare.

"Acest guvern ar merita sa fie schimbat, dar mai sunt in jur de sase luni pana la alegerile generale, ar trebui cei care depun motiunea de cenzura sa spuna cine va guverna mai departe. Eu cred ca trebuie lasat sa guverneze.Pe noi in acest moment nu ne intereseaza o motiune de cenzura, nici sa depunem, nici sa votam, trebuie lasati sa guverneze, asa cum au dorit, si apoi sa mergem la alegerile generale, cand va veni momentul. Nu ne preocupa in acest moment o motiune de cenzura", a declarat Kelemen Hunor la RFI Romania. Presedintele UDMR acuza Guvernul de aroganta si ca nu discuta cu Parlamentul."Probabil ca ne intoarcem la acea veche regula conform careia fiecare cand nu are viziune, nu are competente reale, nu are posibilitatea, din varii motive, de a duce la bun sfarsit actul guvernamental, incearca talentul sarind pe Parlament.Asta face si premierul (...). Si actualul presedinte este deranjat de Parlament, sunt deranjati acesti politicieni de Parlament si ar dori probabil sa dispara Parlamentul, Parlamentul sa fie Marea Adunare Nationala, care aproba orice gandeste si orice spune Guvernul. Din punctul meu de vedere, nu se poate (...). Nu poti sa ocolesti Parlamentul doar pentru ca tu esti Executivul, esti de foarte multe ori incompetent, extrem de arogant, nu porti niciun dialog cu Parlamentul si dupa aceea arati perplexitatea cand Parlamentul modifica ideile tale", a punctat el.In privinta acuzatiilor ca UDMR ar face jocul PSD, Kelemen Hunor spune ca cei care au format USL ar trebui sa taca."Cei care au facut USL-ul sa nu vina cu astfel de acuzatii... cel putin un deceniu incolo. Cei care au facut USL-ul sa taca din gura. Noi nu am facut alianta cum a facut PNL-ul cu PSD-ul, nu am facut nici cu alte partide si nici nu vom face.Deci nu accept astfel de lectii de la PNL cel putin un deceniu, pentru ca ce au distrus ei in 2012, prin USL si dupa aceea in 2013-2014, cu acea majoritate de 60 si ceva la suta, de acolo pleaca multe-multe lucruri care n-au fost corectate. Deci nu accept lectii de la cei care au format USL-ul", a punctat el.