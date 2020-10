Kelemen Hunor: Spunem un ''nu'' hotarat amanarii alegerilor. Situatia pandemiei nu va fi mai buna in martie

"Despre amanarea alegerilor, ca tot se discuta in aceste zile: nu, un nu hotarat. Asta am spus de la bun inceput. Noi chiar am fi vrut sa avem alegeri parlamentare cu o saptamana mai repede, ultima saptamana din noiembrie, dar si aceasta data de 6 decembrie este ok. (...) Pot fi amanate, asa cum scrie in Constitutie, doar prin diferite situatii de urgenta, de razboi, calamitate naturala si asa mai departe, cel mult trei luni de zile.Care e diferenta intre 6 decembrie sau 6 martie? Cine crede ca situatia epidemiei va fi mai buna in ianuarie - februarie decat in noiembrie si decembrie? Nu exista astfel de argumente, noi nu am sustinut si nu sustinem sa fie amanate alegerile parlamentare", a spus Kelemen Hunor, intr-o conferinta de presa sustinuta la UDMR Arad.El a precizat ca UDMR a sustinut legea prin care s-a stabilit ca Parlamentul decide data alegerilor, insa a spus ca aceasta nu este in vigoare iar data a fost deja stabilita."Am fost de acord cu acea lege , chiar am fost initiatori, prin care am stabilit ca data alegerilor parlamentare se stabileste de Parlament. Cum a considerat si Curtea Constitutionala, este o lege constitutionala, dar lucrurile aici se opresc. Asta e pentru viitor, fiindca nu este deja in vigoare. Data alegerilor a fost stabilita si trebuie sa ramana asa", a mai spus liderul UDMR.Kelemen Hunor este prezent in Arad pentru a participa la comemorarile din Parcul Reconcilierii Romano-Ungare dedicate celor 13 generali ucisi la sfarsitul Revolutiei de la 1848 - 1849.