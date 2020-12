Kelemen Hunor vrea redeschiderea scolilor in ianuarie. "Macar scoala primara, dar eu as prefera pana la clasa a opta"

Ce spun expertii

"Eu in continuare sustin - si probabil ca vor urma aceste discutii dupa investirea guvernului - vom sustine deschiderea scolii, macar scoala primara, pana la clasa a patra, dar eu as prefera pana la clasa a opta, sa avem posibilitatea in ianuarie sa redeschidem scolile", a spus Kelemen Hunor, presedintele UDMR , citat de Digi 24. "Eu voi sustine si voi argumenta pentru o astfel de decizie, dar deocamdata nu am discutat cand si in ce conditii, dar cred ca nu putem pierde un an scolar, mai ales cand e vorba de copii mici, de scoala primara, fiindca nu se poate fara contact permanent direct cu pedagogi, cu invatatori", a adaugat el.Scolile s-ar putea redeschide in siguranta in luna aprilie, daca persoanele din categoriile vulnerabile si cadrele didactice aleg sa se vaccineze, a declarat, saptamana trecuta, medicul Valeriu Gheorghita."In faza a doua de vaccinare intra profesorii si populatia in varsta. Asta inseamna ca am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie - inceputul lui aprilie cand incepem etapa a treia de vaccinare. Atunci vom fi fi terminat deja etapa a doua pentru categoriile vulnerabile si pentru persoanele care deservesc activitati esentiale", a declarat la Digi24 Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.El a subliniat ca in cazul copiilor nu s-a pus problema severitatii bolii, ci ca acestia se pot infecta, pot sa fie asimptomatici si sa transmita altor persoane acest virus.Gheorghita a adaugat ca la scoala, activitatea este foarte bine organizata, cel putin pentru copiii mici, si ca riscul de expunere a acestora in timpul orelor era foarte mic. Riscul era legat de activitatile din afara scolii - transport in comun, parc sau alte activitati.