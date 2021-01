Kelemen: Opinia UDMR este ca invatamantul clasic trebuie reluat din 8 februarie, in special gradinitele, clasele primare si terminale a VIII-a si a XII-a

"Opinia UDMR - pe care incercam sa o impunem si partenerilor de guvernare - este ca invatamantul clasic trebuie reluat din 8 februarie, semestrul 2 al anului scolar, in special gradinitele, clasele primare si terminale a VIII-a si a XII-a", a afirmat Kelemen, miercuri, intr-o postare pe Facebook El a sustinut ca redeschiderea partiala a gradinitelor si scolilor ar insemna ca elevii ar invata intr-un mediu controlat."Am spus in campania electorala si sustinem in continuare ceea ce spun expertii in domeniul educatiei: prin redeschiderea partiala a gradinitelor si scolilor prescolarii si elevii vor invata intr-un mediu controlat, deoarece cadrele didactice fac tot posibilul ca sa respecte regulile de sanatate publica.In gradinite si scoli, supravegherea si evaluarea zilnica a starii de sanatate pot fi rezolvate, iar, in caz de infectare, pacientul se poate adresa mai repede medicului, iar mediul sau poate fi monitorizat eficient", a afirmat Kelemen.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat ca Guvernul va adopta o OUG pentru continuarea invatamantului exclusiv online pana in 8 februarie, dar a afirmat ca isi doreste ca semestrul al doilea sa se deruleze "in maniera clasica".