Tensiunile din sanul aliantei de guvernare, departe de a fi rezolvate. Ce detaliu din actul aditional ar putea arunca coalitia in aer

PNL nu vrea un conflict cu UDMR

Una dintre prevederile incluse in documentul intitulat "Act aditional la Acordul de Guvernare din 21 decembrie 2020" se refera la faptul ca "in lipsa consensului in Coalitie pe anumite proiecte legislative sau pe alte teme decat cele cuprinse in programul de guvernare, grupurile parlamentare ale partidelor componente pot actiona in afara Coalitiei, cu anuntarea prealabila a partenerilor, si dupa refuzul lor de a sustine respectivele initiative". Practic, partidele de coalitie pot fi rivale in Parlament "in lipsa consensului", desi agenda parlamentara si deciziile de vot in Parlament urmeaza prioritatile din programul de guvernare.Acest punct introdus in actul aditional se refera in principal la problematica introducerii votului in doua tururi la alegerile primarilor. Inca de la inceputul formarii coalitiei de guvernare, UDMR s-a opus public unei astfel de initiative, insa dupa semnarea actului aditional de marti, USRPLUS si PNL pot gasi o alta modalitate pentru ca proiectul sa treaca, fara ca asta sa genereze tensiuni cu UDMR Surse politice au dezvaluit pentru Ziare.com ca in USRPLUS exista la acest moment un plan pentru schimbarea sistemului electoral, in lipsa unui consens in coalitie. Concret: USRPLUS se bazeaza pe varianta unei sustineri tacite din partea AUR , care ar putea sa inlocuiasca cu succes voturile celor de la UDMR.In acest caz, nu este exclus ca un nou conflict sa izbucneasca si de aceasta data UDMR sa fie in pozitia in care sa ameninte cu iesirea de la guvernare.In acest moment exista in Parlament mai multe proiecte, de la diverse partide politice, care propun alegerea primarilor in 2 tururi, insa este de asteptat ca acestea sa fie comasate intr-un singur act normativ care sa aiba sustinerea AUR.Cel mai recent proiect a fost depus chiar de formatiunea condusa de George Simion . Claudiu Tarziu anunta la finalul lunii martie ca parlamentarii AUR au depus un proiect de lege pentru alegerea in doua tururi de scrutin a primarilor si a presedintilor de consilii judetene. El a adaugat la acea vreme ca stie faptul ca USR -PLUS si PNL doresc indreptarea acestei legi si spera ca acestia sa sustina propunerea legislativa."Am depus un proiect de lege tot pentru a indrepta o prostie pe care au comis-o vechii politicieni si anume alegerea primarilor si a presedintilor de consilii judetene in doua tururi de scrutin, din motive absolut evidente. Stim ca pana in 2012 asa au fost alesi, iar de atunci s-a schimbat sistemul. De atunci inregistram o contra-performanta, inregistram o scadere drastica a numarului de primari noi, inregistram o mai slaba calitate a actului de guvernare locala, inregistram o perpetuare a dinastiilor locale care se dedulcesc la bugetele locale si la binefacerile pozitiilor, netinand cont de interesele locuitorilor, ale electoratului care i-a trimis acolo. Stim ca si in alte partide parlamentare exista aceasta dorinta de indreptare a legii, din aceasta perspectiva. Speram ca si USR-PLUS si PNL sa voteze proiectul nostru de lege", a afirmat Claudiu Tarziu, intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri la Parlament.Nu este clar, insa, nici daca PNL ar sustine alegerea primarilor in doua tururi. Surse liberale sustin ca, dupa experienta conflictului generat de demiterea lui Vlad Voiculescu , liberalii se tem sa intre intr-un conflict cu UDMR, motiv pentru care a cerut "rabdare" de la colegii din USRPLUS. Gheorghe Falca declara luni dupa-amiaza ca partidele din coalitie ar trebui sa lase proiecte precum eliminarea pensiilor speciale pentru alesii locali pentru alta data, in conditiile in care sunt lucruri mai importante de facut de actuala Putere, cum ar fi gestionarea pandemiei sau pregatirea proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta.