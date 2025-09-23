Previziune sumbră a lui Kelemen Hunor: „Ne așteaptă o iarnă grea”. Pe ce subiect nu e de acord cu Bolojan

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 09:55
636 citiri
Previziune sumbră a lui Kelemen Hunor: „Ne așteaptă o iarnă grea”. Pe ce subiect nu e de acord cu Bolojan
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că România va avea „o iarnă grea” și propune prelungirea măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă șase luni, începând din 1 octombrie.

Kelemen Hunor a explicat, la Euronews România, că este necesar ca statul să protejeze populația în fața creșterilor de prețuri și a reiterat propunerea de a menține plafonarea adaosului comercial la produsele aflate în prezent în lege. El a mai afirmat că se așteaptă ca inflația raportată pentru luna următoare să depășească 10,45%, „spre 11% la modul general”, menționând totodată că anumite servicii au înregistrat majorări care depășesc această valoare.

„Ne așteaptă o iarnă grea. Trebuie să spunem, nu avem voie să mințim. Și atunci trebuie să protejez populația. Și de aceea am propus de la 1 octombrie, încă șase luni, să prelungim această plafonare la adaosul comercial la acele produse care sunt în acest moment în lege”, a declarat Kelemen Hunor.

Marți, președintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii formațiunilor din coaliție la Palatul Cotroceni, pentru discuții pe tema tensiunilor interne și a scandalurilor politice care zguduie coaliția. Întâlnirea este programată de la ora 11:00.

Agenda convorbirilor include reformele administrației, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază și selectarea unui candidat comun pentru Primăria Capitalei. Întâlnirea de la Cotroceni are loc cu o zi înainte de pronunțarea Curții Constituționale în cazul pensiilor magistraților, o decizie cu implicații importante pentru guvernul condus de Ilie Bolojan.

De asemenea, liderii partidelor din coaliție și-au programat pentru marți, la ora 13:00, o reuniune internă dedicată aceluiași pachet de teme.

