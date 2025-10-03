Kelemen Hunor: ”Reformele încă n-au fost făcute. Ceva, foarte puţin la educaţie”. Liderul UDMR spune că România este în recesiune tehnică VIDEO

Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că reformele plănuite de Guvernul Bolojan au devenit realitate într-o proporție foarte mică până acum. „Să tai cheltuielile sau să mărești taxele nu e o reformă”, a declarat Hunor joi, 2 octombrie. El consideră și că România este în recesiune tehnică, deoarece creșterea prognozată este de 0,2-0,3%.

Creșterea taxelor, necesară pentru că România avea în vara lui 2025 costuri foarte mari de împrumut, trebuie să fie urmată și de reforme reale, consideră președintele UDMR.

„Noi, până acum, n-am făcut nicio reformă. Reformele încă n-au fost făcute. Ceva, foarte puțin la educație. (...) Să tai cheltuielile sau să mărești taxele nu e o reformă”, a declarat Kelemen Hunor la EuropaFM.

El consideră că România se află în recesiune tehnică, iar lucrurile nu se pot îmbunătăți prin disponibilizări de bugetari și reducerea investițiilor.

„Acum suntem în recesiune tehnică. 0,2-0,3% creștere economică nu e creștere, e recesiune tehnică. E foarte posibil să avem o problemă reală, anul viitor. Așa că eu am susținut că investițiile trebuie păstrate cu orice preț, fiindcă dacă și firmele se închid, disponibilizările înseamnă o povară în plus pe bugetul asigurărilor sociale și atunci vom avea o problemă”, consideră președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Reformele necesare vor fi făcute, deoarece coaliția nu este în pericol, a mai spus el.

„PSD cu PNL se înțeleg foarte bine”, a mai spus Hunor, adăugând că Guvernul este „foarte stabil”.

