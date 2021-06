Subiectul alegerii primarilor in doua tururi ramane blocat in coalitie. Cum s-a ajuns la amenintari cu ruperea aliantei guvernamentale

Cum s-a ajuns la alegerea primarilor intr-un singur tur

Surse politice sustin ca tema care reuseste sa incinga spiritele de fiecare data a fost readusa in discutie dupa alegerile locale partiale de duminica, 27 iunie, in interiorul coalitie de guvernare, insa nu s-a ajuns nici de aceasta data la o concluzie.Cele 3 partide s-au intalnit luni seara in sedinta coalitie de guvernare, iar Dan Barna , copresedintele USRPLUS a fost cel care a deschis subiectul alegerii primarilor in doua tururi . Discutia pe aceasta tema a fost una "extrem de sensibila" au precizat surse guvernamentale, dat fiind faptul ca reprezentantii UDMR nici nu vor sa auda de o astfel de schimbare si ameninta ca ies de la guvernare.Si la PNL parerile sunt impartite, asa cum Ludovic Orban a precizat in sedinta coalitiei, iar reprezentantii USRPLUS sunt extrem de nemultumiti de aceasta situatie, mai ales in contextul esecului de la scrutinul de duminica.Facem precizarea ca USRPLUS nu a reusit duminica sa obtina vreun mandat de primar, iar Dan Barna a pus acest lucru pe seama faptului ca scrutinul s-a desfasurat intr-un singur tur."E aceeasi problema pe care am avut-o si la alegerile locale generale. Faptul ca nu exista acest lucru de bun simt, democratic, alegerea primarilor in doua tururi, are ca efect rezultatul pe care l-am obtinut ieri, respectiv in foarte multe dintre locurile unde au fost alegeri am fost pe pozitia a doua.Daca am fi avut, asa cum e firesc si democratic, alegeri in doua tururi, lucrurile ar fi stat cu siguranta altfel. Si de acea e un demers pe care o sa continuam sa il sustinem si sper ca aceasta coalitie sa isi respecte angajamentul din programul de guvernare si din campania electorala, pe care si noi si PNL l-am avut, ca Romania sa aiba ocazia sa isi aleaga urmatorii primari prin alegeri in doua tururi", a aratat Barna, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului.Referitor la modificarile legislative in vederea alegerii primarilor in doua tururi, Barna si-a exprimat speranta ca acestea vor fi initiate in toamna."Este un subiect care este blocat la nivelul coalitiei. Sper ca dupa aceasta toamna electorala, sa spun asa, din interiorul celor doua partide mai mari din coalitie sa putem initia aceasta legislatie si sa obtinem si voturile necesare", a spus liderul USR PLUS.Amintim ca in Parlamentul Romaniei au fost depuse de-a lungul timpului mai multe proiecte privind alegerea primarilor in doua tururi. Cel mai recent este cel depus de parlamentarii AUR la sfarsitul lunii martie."Am depus un proiect de lege tot pentru a indrepta o prostie pe care au comis-o vechii politicieni si anume alegerea primarilor si a presedintilor de consilii judetene in doua tururi de scrutin, din motive absolut evidente. Stim ca pana in 2012 asa au fost alesi, iar de atunci s-a schimbat sistemul. De atunci inregistram o contra-performanta, inregistram o scadere drastica a numarului de primari noi, inregistram o mai slaba calitate a actului de guvernare locala, inregistram o perpetuare a dinastiilor locale care se dedulcesc la bugetele locale si la binefacerile pozitiilor, netinand cont de interesele locuitorilor, ale electoratului care i-a trimis acolo. Stim ca si in alte partide parlamentare exista aceasta dorinta de indreptare a legii, din aceasta perspectiva. Speram ca si USR-PLUS si PNL sa voteze proiectul nostru de lege", declara la acea vreme Claudiu Tarziu, unul dintre liderii AUR.Insa, asa cum era de asteptat, proiect a ramas si astazi in sertarele Parlamentului intrucat coalitia de guvernare, cea care ar putea trece lejer proiectul de legislativ , nu a ajuns la o intelegere.Alegerea primarilor intr-un singur tur de scrutin a fost introdusa, in premiera, la alegerile locale din 2012. Potrivit stenogramei dezbaterilor, PDL , partidul care era controlat la acea vreme de Traian Basescu si UDMR au pledat in favoarea alegerii primarilor intr-un singur tur, pe cand PNL si PSD - partide aliate intre timp in USL - au combatut modificarea legislativa.Astfel, s-a ajuns in situatia in care PDL si UDMR, cu ajutorul deputatilor minoritatilor nationale, au reusit sa isi impuna punctul de vedere si au adoptat legea cu 174 de voturi "pentru" si 110 voturi "impotriva".