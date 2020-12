Cele trei portofolii din viitorul guvern pe care le va asuma UDMR

"Am avut discutii principiale in ceea ce priveste o coalitie care va dura 4 ani de zile, o stabilitate parlamentara si o stabilitate guvernamentala dupa 8 ani in care am avut 12 guverne. Sunt convins ca in urmatorii ani vom reusi sa asiguram investitiile necesare pentru a creste economia. Vom reusi sa avem locuri de munca in siguranta, vom reusi sa investim in educatie si in sanatate si, in aceste conditii, noi ne-am asumat sa participam, sa fim alaturi de colegii nostri, sa participam la formarea majoritatii parlamentare si, bineinteles, sa participam in exercitarea atributiilor din executiv", a afirmat Kelemen Hunor, dupa consultari.El a precizat ca UDMR va prelua trei portofolii importante."Vom asuma trei ministere: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, un minister important in economia Guvernului, fiindca avem nevoie de a dezvolta toate localitatile Romaniei in mod echilibrat, sa reducem decalajele de dezvoltare si, bineinteles, din acest punct de vedere este o responsabilitate uriasa pe care noi am asumat-o. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, dezvoltarea durabila inseamna sa avem grija de mediu, sa avem grija de ceea ce am mostenit, fiindca trebuie sa lasam copiilor nostri. (...) Ministerul Sportului si Tineretului este un minister important, fiindca fara tineret nu exista viitor si fara sport nu se poate gandi o societate moderna si aici sigur vom avea iarasi proiecte, programe, politici publice bine gandite atat pentru tineri, cat si pentru lumea sportului de performanta si nu numai", a mai spus liderul UDMR.CITESTE: