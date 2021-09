Kelemen Hunor, despre situația politică din România: ”În 13 ani am avut 13 guverne fără să le menţionez pe cele interimare”

Kelemen Hunor, liderul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), a declarat vineri, în deschiderea celui de-al XV-lea Congres al formaţiunii, că ţara are nevoie de o guvernare stabilă şi că trebuie făcute eforturi considerabile pentru a repune pe picioare coaliţia formată în 2020.

"Sezonul politic de toamnă a început cu o criză şi cu congresele partidelor politice. Dintre aceste congrese, al nostru este cel mai puţin zgomotos. Urmează congresul Partidului Naţional Liberal, după care urmează congresul USR (...) Este adevărat că acum aproape un an de zile, noi ne-am aşezat la masă şi am spus că vom avea o guvernare stabilă, o majoritate stabilă pentru patru ani de zile.

Am realizat un calcul: din 2008 nu am avut niciun guvern care să fi guvernat timp de patru ani. În 13 ani am avut 13 guverne, fără să le menţionez pe cele interimare. După alegerile parlamentare din 2008 niciun guvern al României nu a reuşit să stea patru ani de zile, să-şi ducă mandatul la bun sfârşit. Asta ne pune pe gânduri. Cum se poate ajunge la rezultate, la eficienţă când aproape în fiecare an se schimbă guvernul?!", a declarat Kelemen Hunor.

El a reiterat apelul către formaţiunile PNL şi USR PLUS că trebuie făcute eforturi "considerabile" ca în acest an să fie restabilită, repusă pe picioare coaliţia formată în decembrie 2020. "Asta înseamnă compromis, înseamnă dialog, înseamnă înţelegerea celuilalt", a subliniat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai adăugat că se poate lua în calcul şi varianta unui guvern minoritar, dar refacerea coaliţiei este prima opţiune.

Ads