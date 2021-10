Kelemen Hunor, după discuțiile pentru coaliție: „Sper că fiecare mai lasă din orgoliile prezentate şi în dreapta şi în stânga”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri seară, că în urma discuţiilor a constatat că, dincolo de dorinţa de a reface coaliţia, există o lipsă de încredere. "Fără încredere e greu să construieşti ceva", a adăugat el, menţionând că speră că "fiecare mai lasă din orgoliile prezentate şi în dreapta şi în stânga".

"Am avut această discuţie la solicitarea, la invitaţia dlui Dacian Cioloş, premier desemnat. Astăzi nu am ajuns la o concluzie şi trebuie să vedem fiecare dintre părţi ce va discuta când ajunge înapoi în forurile decizionale. Ceea ce am constatat eu, dincolo de dorinţa de a reface această coaliţie - lipsa de încredere. Fără încredere e greu să construieşti ceva", a afirmat Kelemen Hunor.

El a menţionat că ţinta UDMR este de a găsi soluţii, într-o formulă sau alta de guvernare, pentru toate probleme cu care se confruntă România: valul patru al pandemiei, preţurile la energie, chestiunile legate de inflaţie, de PNRR.

"Tot ce înseamnă alte priorităţi trebuie lăsate până anul viitor, până când trecem de această criză. Eu sper că fiecare mai lasă din orgoliile prezentate şi în dreapta şi în stânga. Ceea ce am văzut şi ce s-a întâmplat este în spatele nostru, nu putem schimba, nici votul la moţiunea de cenzură, nu putem schimba nimic nici în ceea ce priveşte alăturarea de AUR a celor de la USR, dar sper că putem schimba viitorul (...) oricine dacă lipseşte din această formulă de 3+1 PNL-USR-UDMR şi grupul minorităţilor naţionale, coaliţia din decembrie nu mai există, nu mai funcţionează", a susţinut Kelemen.

El a adăugat că Dacian Cioloş are mandatul de a coagula o majoritate.

"Astăzi nu a avut succes, dar mai sunt câteva zile până miercurea viitoare când expriă termenul de 10 zile", a conchis el.

Răspunzând unor întrebări, Kelemen Hunor a afirmat că, în acest moment, USR-ul trebuie să vină cu o soluţie, dincolo de "hai să refacem coaliţia".

El a caracterizat discuţia ca una "extrem de sinceră".

"Negocierile nu au fost blocate, au fost discuţii până la ora 18.00 şi nu a fost niciun blocaj. Continuarea, dacă va exista, va fi zilele următoare. A fost o discuţie sinceră şi sinceritatea de obicei înseamnă şi durere. E nevoie de mult dialog, multă răbdare şi deschidere", a arătat liderul UDMR.

Cîţu: „Am spus că mi se pare normal ca AUR-PSD-USR să vină cu o soluţie”

Liderul PNL Florin Cîţu a declarat miercuri, după o primă rundă de negocieri cu USR-UDMR şi cu minorităţile naţionale reprezentate în Parlament, pentru formarea unei majorităţi şi a unei alianţe de guvernare, că nu a fost nicio concluzie şi că a reiterat şa discuţii că i se pare normal ca AUR-PSD-USR să vină cu o soluţie.

”Am acceptat această întâlnire din respect pentru români şi pentru mandatul pe care l-a dat preşeditele Klaus Iohannis domnului Dacian Cioloş. Astăzi nu a fost nicio concluzie în această discuţie. Am spus şi în această întâlnire că mi se pare normal ca cei care au declanşat criza – coaliţia AUR, USR, PSD – să vină şi cu o soluţie. Am primit mandatul domnului Dacian Cioloş”, a declarat preşedintele PNL, premierul interimar Florin Cţu, la finalul discuţiei cu Dacian Coloş.

Întrebat care este mandatul lui Dacian Cioloş, Cîţu a afirmat: ”Doreşte să refacă coaliţia şi să mai discutăm (...) Noi vrem ca România să nu rămână în criză, dar soluţia trebuie să vină de la cei care au aruncat România în criză”.

”Un alt mesaj pe care l-am transmis a fost acela că, atunci când a fost la Controceni USR, probabil a avut o majoritate în spate dacă l-a propus pe domnul Dacian Cioloş”, a adăugat Cîţu, precizând că este roulul premierului desemnat să facă o majoritate.

”În PNL nu s-a luat o decizie despre vot, mergeţi prea departe. Astăzi nu am discutat aşa ceva (...) Eu nu iau decizii de unul singur”, a adăugat Florin Cîţu, întrebat dacă exclude varianta ca PNL să voteze Guvernul Cioloş.

”Coaliţia de dreapta este cea mai bună soluţie pentru România”, a adăugat premierul, precizând că PNL va face o nominalizare de premier doar când va avea o majoritate.

