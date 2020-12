Kelemen Hunor, dupa consultarile cu Iohannis: Noi consideram ca cel care a castigat cele mai multe mandate in interiorul coalitiei trebuie sa aiba un prim ministru

Principalele declaratii ale lui Kelemen Hunor:- Astazi am fost prezenti la prima runda de consultari la Palatul Cotroceni si am spus ca dupa rezultatul oficial al votului sunt mai multe formule pentru a asigura o stabilitate guvernamentala, dar din punctul nostru de vedere cea mai buna este o coalitie PNL USR PLUS, UDMR.- Asta ar inseamna o majoritate solida, nu una Constitutionala, dar cu sprijinul grupului minoritatilor am avea o majoritate solida.- Lucrul cel mai important este sa avem un proiect de buget pentru anul viitor cat mai repede si sa gasim acele solutii prin care locurile de munca pot fi protejate, prin care se pot creste investitiile mari, economia nationala, cu un accent deosebit pe infrastrctura, agricultura si industria alimentara, sanatate si educatie.- Am avut niste discutii preliminare sambata si duminica cu colegii din PNL, USR PLUS. Am incercat sa incepem creionarea unui program de guvernare. Acolo lucrurile au evoluat bine, se poate continua.- Trebuie sa combinam argumentele politice cu aritmetica parlamentara. Daca mergem doar pe aritmetica parlamentara, atunci vom introduce in coalitie tensiune si conflict.- Noi consideram ca cel care a castigat cele mai multe mandate in interiorul coalitiei trebuie sa aiba un prim ministru.- Exista doua propuneri acum, PNL are o propunere, USR are alta propunere. E firect sa avem si noi o propunere. Am spus ca avem 2-3 persoane, fara sa le spunem numele, dar daca nu se ajunge la o concluzie putem sa venim cu aceste propuneri la a doua runda de negocieri . Nu am zis nimic astazi pentru ca nu am vrut sa crestem zgomotul de fond.