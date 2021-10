UDMR își nuanțează poziția. Kelemen Hunor nu știe dacă formaţiunea pe care o conduce va vota sau nu guvernul

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că nu a discutat în ultima lună cu liderul USR, Dacian Cioloş, şi că nu poate preciza dacă formaţiunea pe care o conduce va vota sau nu guvernul pe care acesta va încerca să îl formeze. "Prima dată trebuie să clarificăm de ce a dat jos Guvernul, pentru că era un lucru să dai jos Guvernul, ceea ce s-a şi întâmplat, şi era alt lucru să caute o soluţie fără să dea jos Guvernul. Nu poţi să spui că astăzi te dau jos, îţi dau un pumn în gură şi a doua zi te cer de nevastă", consideră liderul UDMR.

"În acest moment nu pot să spun decât că este o propunere a preşedintelui şi mai departe vom vedea. Preşedintele a făcut ceea ce în aceste condiţii era de făcut, a văzut că există majoritate PSD - USR PLUS - AUR. (...) A fost ultima majoritate probată prin vot. (...) Faptele arată că acolo există o majoritate de 281 de voturi. Săptămâna trecută această majoritate a fost probată. În rest, putem filosofa", a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la B1 TV.

Liderul UDMR a precizat că în ultima lună nu a discutat deloc cu preşedintele USR, Dacian Cioloş.

"Noi nu am discutat cu Dacian Cioloş despre aşa ceva nici ieri, nici alaltăieri. Prima dată trebuie să clarificăm de ce a dat jos Guvernul, pentru că era un lucru să dai jos Guvernul, ceea ce s-a şi întâmplat, şi era alt lucru să caute o soluţie fără să dea jos Guvernul. Nu poţi să spui că astăzi te dau jos, îţi dau un pumn în gură şi a doua zi te cer de nevastă. Se poate, dar e o abordare, un mod de a face o apropiere destul de ciudat. Nu merge. Această variantă nu merge. Trebuie să vedem ce program vrea să pună în aplicare, cu cine vrea să spună în aplicare. Eu nu am datele necesare să vorbesc în acest moment şi oricum UDMR-ul, şi dacă susţine, nu are majoritate. Trebuie să găsească şi pe altcineva. Dar eu nu cred că va căuta la noi pentru că, natural, trebuie să meargă acolo unde a avut majoritatea”, a adăugat Kelemen Hunor.

Din punctul de vedere al liderului UDMR, "important este, în acest moment, că există un om care are această sarcină de a forma un guvern într-o perioadă foarte dificilă".

Kelemen consideră că USR şi PNL sunt "greu de împăcat" în acest moment.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat luni, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare pentru soluţionarea crizei politice, că a decis ca Dacian Cioloş să fie nominalizat pentru postul de prim-ministru. Liderul USR Dacian Cioloş a transmis, după anunţul preşedintelui Klaus Iohannis privind desemnarea sa pentru a forma noul Guvern, că este onorat şi pregătit să îşi asume responsabilitate guvernării şi să înceapă negocierile cu celelalte partide. Decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş drept candidat la funcţia de prim-ministru a fost semnat de şeful statului.

