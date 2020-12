Kelemen Hunor este propunerea UDMR pentru functia de viceprim-ministru. El a mai ocupat postul in guvernul Ponta

Kelemen Hunor s-a nascut la 18 octombrie 1967, in comuna Cirta, judetul Harghita.A absolvit Facultatea de Medicina Veterinara a Universitatii de Stiinte Agricole Cluj-Napoca (1993), precum si Facultatea de Filosofie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai (1998), potrivit site-ului www.cdep.ro.Intre 1990 si 1997, a fost redactor la Radio Cluj, emisiunea in limba maghiara, iar intre 1993 si 1997, a fost redactor la revista culturala "Korunk".Kelemen Hunor a devenit membru UDMR in 1997. A fost presedintele Consiliului de coordonare al UDMR (1999-2007), presedinte executiv al UDMR (2007-2011), iar din 2011 este presedintele UDMR. La 25 ianuarie 2011, Kelemen Hunor si-a depus oficial candidatura la sefia UDMR. A fost ales in aceasta functie in cadrul celui de-al X-lea Congres al UDMR, desfasurat in perioada 26-27 februarie 2011, si reales in functie la 17 aprilie 2015, in cadrul celui de-al XII-lea Congres al Uniunii.A fost secretar de stat in Ministerul Culturii (1997-2000), ministru al Culturii si Patrimoniului National (2009-2012), vicepremier , ministru al Culturii si Patrimoniului National (martie-octombrie 2014), conform site-ului amintit.Este deputat UDMR incepand din 2000 (legislaturile 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-prezent), fiind ales in circumscriptia electorala nr. 21 Harghita. A fost membru, in toate aceste legislaturi, al Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor.Intre februarie 2005 si decembrie 2008, a fost chestor in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, functie detinuta si intre decembrie 2008 si septembrie 2009. Intre 2012 si 2015, a fost vicepresedinte al Comitetului Director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare.In legislatura 2016-2020, a fost membru al Comitetului Director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare, membru si secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Armenia, membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Portugheza, precum si membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Indonezia.In perioada 2003-2014, a fost presedinte al Fundatiei pentru Scoala ("Iskola Alapitvany").A publicat doua volume de poezii (Minuszevek - 1995, Szigetlako - 2001), un roman (A Madarijesztok Halala - 1999) si peste 100 de articole in diferite reviste. I-au fost decernate: Premiul Uniunii Scriitorilor (1995); Premiul Litea-Budapesta (1996); Ordinul " Steaua Romaniei" in grad de Comandor (2000); Ordinul Crucea Mijlocie al Republicii Ungare (2008).