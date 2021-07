Kelemen Hunor, despre Rosia Montana: In acest moment este aproape imposibil sa retragi dosarul

Dan Barna: USR PLUS respinge orice initiativa de retragere a dosarului

"Eu permanent am fost pentru protectia patrimoniului cultural (...) Sunt in continuare pentru pastrarea a ceea ce este unicat, mai ales galeriile romane si medievale. Eu cred ca in acest moment este aproape imposibil sa retragi dosarul. UNESCO nu ofera protectie in plus, legea nationala ofera protectie. Cei care spun ca UNECO ofera protectie, va mint. Cei care spun ca UNESCO da bani, va mint", a afirmat, miercuri seara, Kelemen Hunor, intrebat despre Rosia Montana.Vicepremierul afirma ca in acest moment nu exista un plan alternativ pentru acea zona"Responsabilitatea noastra este sa avem un plan viabil pentru comunitatea de acolo, nu pentru patrimoniu. Poti sa restaurezi monumentele istorice, ok. Poti sa te ocupi de arheologie cu foarte multi bani, ok, dar daca oamenii pleaca de acolo si nimeni nu va sta... Poti sa te duci doua saptamani vara, sa mai bei o bere, dar asta nu salveaza zona", a mai declarat Kelemen Hunor.Acesta a prcizat ca u s-a luat o decizie, intrucat premierul Florin Citu nu a participat la discutie. Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri, 7 iulie, ca USR PLUS respinge orice initiativa , din orice directie ar veni, de retragere a dosarului privind Rosia Montana de la UNESCO."Este o discutie Rosia Montana. A fost in Guvern prezentat un memorandum dinspre Ministerul Finantelor. Pozitia USR PLUS este una foarte clara: respingem orice initiativa, din orice directie ar veni, de retragere a dosarului de listare a Rosia Montana la UNESCO, pentru ca listarea Rosia Montana la UNSECO nu are ca afect niciun fel de blocare a statului roman pentru eventuale proiecte viitoare in momentul in care tehnologia s-ar imbunatati sau ar deveni una functionala pentru mediu.Deci listarea la UNESCO nu ne impiedica pe noi ca stat roman sa avem in continuare un control pe legislatia zonei respective, pentru ca UNESCO nu blocheaza nimic, UNESCO doar asigura o protectie si un prestigiu unei zone unice in lume", a spus Barna, la Palatul Parlamentului, dupa sedinta coalitiei de guvernare.Premierul Florin Citu a declarat luni ca in coalitia de guvernare sunt cautate solutii in dosarul Rosia Montana, anume ca situl sa fie inclus in patrimoniul UNESCO si sa se afle raspunsul la intrebarea daca poate avea loc si exploatarea miniera.