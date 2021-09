Kelemen Hunor, despre scandalul din coaliția de guvernare: "Motivul adevărat îl vom afla în 2024"

„Motivul adevărat. Eu încă nu sunt în măsură să vă spun care e motivul adevărat. Vom afla poate peste ani de zile, când ne vom afla în 2024. Cred că e vorba de competiția în an electoral 2024, când lucrurile vor fi foarte concentrate.După congresele celor două partide, 25 liberalii si 2 octombrie USR PLUS, trebuie să ne așezăm la masă și să facem o încercare de a face majoritatea parlamentară cu această coaliție. Așa sper că se va întâmpla. Până atunci ar trebui să ne oprim din a arunca acuzații fără o bază reală”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.Președintele maghiar a mai explicat că un alt motiv al discuțiilor tensionate din coaliție este că în interiorul coaliției sunt de fapt cinci partide, fiecare cu opinii și priorități diferite.„De fapt sunt cinci partide în coaliție. La PNL sunt două partide și la USR PLUS sunt două partide”, a mai adăugat Kelemen Hunor.