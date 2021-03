Kelemen Hunor, despre parteneriatul cu Liviu Dragnea: "Cand nu s-a mai putut, am rupt colaborarea"

"A fost o colaborare parlamentara cu PSD ALDE si a durat pana in 2019, colaborare punctuala, ca nu era pentru toate proiectele, nu era singura varianta. Cand am fost invitati sa intram la guvernare, am refuzat.Si am mai avut astfel de parteneriate, mai scurte sau mai putin scurte cand nu eram la guvernare", a delarat Kelemen Hunor, la Prima TV, intrebat fiind daca regreta parteneriatul cu Liviu Dragnea.Kelemen Hunor a explicat ca nu a fost loc de regrete si ca atunci cand nu s-a mai putut, colaborarea a fost "rupta"."Nu era vorba de a regreta. Am stiut exact pana unde se poate merge si cand nu s-a mai putut, am rupt aceasta colaborare parlamentara", a declarat liderul UDMR