Restrictiile de circulatie de Pastele Catolic si Ortodox vor fi ridicate pana la ora 02.00 dimineata. In ce conditii pot participa credinciosii la slujba de Inviere

"Astazi, impreuna cu premierul Florin Citu , secretarul de stat Raed Arafat si mai multi membri ai Guvernului am avut o discutie cu reprezentantii cultelor religioase din Romania cu privire la masurile epidemiologice care urmeaza sa fie puse in aplicare pentru sarbatorile de Paste Cu totii am fost de acord sa ridicam restrictiile in Sambata Pastelui Catolic adica, in noaptea din 3 spre 4 aprilie, pana la ora 02.00 dimineata, si sa procedam la fel si cu prilejul Pastelui Ortodox. Este o masura importanta pentru credinciosi, care vor putea participa astfel la slujbele de inviere", a transmis, joi, Kelemen Hunor.Premierul Florin Citu a afirmat, dupa intalnirea de joi cu reprezentantii cultelor religioase ca "solutia spre care mergem este sa adaptam intervalul orar al restrictiilor de circulatie, astfel incat credinciosii sa poata participa fizic la Slujba de Inviere sau la sarbatorile proprii fiecarui cult religios, evident, cu conditia respectarii regulilor de siguranta sanitara".