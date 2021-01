Prefectii vor fi numiti politic si vor fi asumati de partide. Hunor: "Este pe agenda de miercuri a sedintei de Guvern"

"In ceea ce priveste prefectii, am discutat si am luat o hotarare: intra miercuri ordonanta de urgenta privind modificarea statutului prefectilor. Este un lucru important, asumat politic in programul de guvernare. Si in Constitutie scrie clar ca prefectii sunt reprezentantii Guvernului in teritoriu.Vor deveni prefectii, din acest punct de vedere, numiti politic si asumati, asa cum este si normal si a fost din decembrie in dezbatere publica acest proiect de ordonanta. Are toate avizele, il vom discuta in Guvern miercuri si, dupa ce va fi aprobata OUG, sigur putem merge mai departe cu nominalizarile prefectilor si subprefectilor.De aceea, astazi nu am luat o hotarare cine si unde va propune prefecti", a declarat Kelemen Hunor, la Palatul Parlamentului.El a sustinut ca, dupa aceasta modificare legislativa, nu exista un efort bugetar mai mare.