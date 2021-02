Vicepremierul Kelemen Hunor: "Ori eliminam toate pensiile speciale fiindca suntem toti egali, ori nu eliminam nimic"

Acordul intre PNL si USR -PLUS

Kelemen Hunor a fost intrebat miercuri daca UDMR va sustine eliminarea pensiilor speciale , in special ale parlamentarilor si primarilor."Nu exista in special pentru parlamentari si in special pentru altii. Ori eliminam toate pensiile fiindca toti suntem egali, ori nu eliminam nimic. Noi suntem pentru a elimina toate pensiile speciale", a afirmat Kelemen Hunor.Intrebat ce se va intampla cu pensiile magistratilor, avand in vedere ca exista decizii ale Curtii Constitutionale in acest sens, vicepremierul a raspuns: "Ori eliminam toate pensiile, fiindca exista decizia CCR pentru mai multe categorii, ori stabilim un plafon pentru toate pensiile speciale, ori ne batem joc noi insine si de banii publici".Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, intrebat despre faptul ca UDMR vrea extinderea eliminarii pensiilor speciale pentru toate categoriile care le primesc, nu doar pentru parlamentari, ca si PNL are acelasi punct de vedere, insa elaborarea prevederilor legale care sa apropie pensiile speciale de un principiu al contributivitatii va fi facuta intr-o perioada mai lunga de timp."In privinta pensiilor speciale, stiti foarte bine ca in planul Guvernului exista in obiectiv realizarea unui proiect de lege al pensiilor care va cuprinde evident si reglementari privitoare la pensiile speciale, pensiile de serviciu, pensiile ocupationale.Exista un acord intre PNL si USR-PLUS de a sustine modificarea Legii privind statutul deputatilor si senatorilor cu scopul de a abroga prevederile care permit acordarea pensiei speciale pentru parlamentari. Suntem in analiza privitor la convocarea plenului reunit. Sunt mai multe temeiuri pentru convocarea plenului reunit, cand vom stabili punctele pe ordinea de zi vom convoca birourile permanente reunite pentru a stabili data plenului Camerelor reunite", a afirmat Ludovic Orban , luni la Parlament.Chestionat cum va rezolva discrepanta cauzata de faptul ca UDMR conditioneaza votarea de extinderea nu doar la parlamentari, ci la toate categoriile care primesc pensii speciale , presedintele PNL a raspuns: "Avem si noi acelasi punct de vedere". Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a anuntat marti ca PSD va depune la Camera Deputatilor un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale, in prima faza pentru parlamentari.