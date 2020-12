Premierul Viktor Orban s-a intalnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Tema discutiei: rolul UDMR in viitorul guvern

In timpul intalnirii, cei doi interlocutori si-au exprimat convingerea ca rolul UDMR in viitorul guvern de coalitie de la Bucuresti va fi o legatura solida intre Ungaria si Romania si poate imbunatati semnificativ relatiile bilaterale.Kelemen Hunor a anuntat vineri ca, in urma negocierilor cu PNL si USR PLUS, UDMR va prelua in viitorul guvern trei portofolii - Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Ministerul Tineretului si Sportului."Am avut discutii principiale in ceea ce priveste o coalitie care va dura 4 ani de zile, o stabilitate parlamentara si o stabilitate guvernamentala dupa 8 ani in care am avut 12 guverne. Sunt convins ca in urmatorii ani vom reusi sa asiguram investitiile necesare pentru a creste economia. Vom reusi sa avem locuri de munca in siguranta, vom reusi sa investim in educatie si in sanatate si, in aceste conditii, noi ne-am asumat sa participam, sa fim alaturi de colegii nostri, sa participam la formarea majoritatii parlamentare si, bineinteles, sa participam in exercitarea atributiilor din executiv", a afirmat liderul UDMR dupa consultari.