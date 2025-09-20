Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 21:34
431 citiri
Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”
Kelemen Hunor, preşedintele UDMR Foto: Facebook/Kelemen Hunor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre actuala coaliţie de guvernare că ea funcţionează şi că, din punctul său de vedere, există alternativă la guvernare. ”Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat”, a adăugat el.

”Funcţionează. Noi avem acest obicei prost de foarte mulţi ani, din experienţa mea, începând cu experienţa coaliţiei Convenţiei Democratice, că, după ce se formează o coaliţie, a doua zi începem să punem problema dacă funcţionează coaliţia. Orice coaliţie înseamnă şi discuţii, înseamnă neînţelegeri, înseamnă viziuni diferite, mai ales dacă sunt 4 formaţiuni politice, plus grupul minorităţilor etnice din Cameră. Sigur, e bine dacă aceste discuţii sunt purtate în interior şi nu neapărat public, fiindcă oamenii sunt interesaţi în primul rând de decizii şi de aplicarea deciziilor, nu neapărat de drumul până când noi ajungem la o decizie. Da, funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine, funcţionează coaliţia, trebuie să funcţioneze”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă seară, la Antena 3, după ce a fost întrebat dacă actuala coaliţie de guvernare funcţionează sau nu.

Potrivit liderului UDMR, există alternativă la guvernare, dar important este, a spus el, să se înţeleagă prin ce perioadă dificilă trecem.

”Nu că nu ar exista alternativă, nu sunt de acord că nu există alternativă. Tot timpul există alternativă. Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat. Important este să înţelegem că trecem printr-o perioadă foarte-foarte dificilă din toate punctele de vedere. Deficitul bugetar, contextul regional, contextul internaţional, reaşezarea plăcilor tectonice, vorbesc de politica globală”, a afirmat Kelemen Hunor.

24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
Au trecut 90 de zile de când Cabinetul Bolojan a preluat guvernarea României, iar tensiunile politice cresc pe zi ce trece. Deși, teoretic, actualul premier ar trebui să rămână în funcție...
Cresc tensiunile în coaliție pe tema „demisiei” lui Bolojan. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern”
Cresc tensiunile în coaliție pe tema „demisiei” lui Bolojan. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern”
Liberalii au venit cu o replică, după ce primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat vineri, 19 septembrie, că, dacă premierul își dă demisia, nu va fi nicio criză în...
#kelemen hunor, #coalitie de guvernare, #UDMR , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Cum ajuta cultivatorii de lalele din Olanda apararea ucrainenilor in fata dronelor. "Sunt foarte rezistente"
DigiSport.ro
I-a stricat ziua! Ce a patit Florinel Coman, fix dupa vizita-surpriza a Ioanei Timofeciuc
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Dan Petrescu, in negocieri pentru a-i lua locul "celui mai slab antrenor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”
  2. Ambiția lui George Simion, după ce sondajele au dat AUR pe primul loc, cu peste 40 la sută. „Pentru asta trebuie să muncim”
  3. Dominic Fritz minimizează moțiunile depuse de AUR. „Ridicol, s-au trezit iarăși fix presupusii patrioți să atace”
  4. Consilierul lui Bolojan explică amenințările premierului cu demisia. „Dacă nu va avea susținere, va pleca”
  5. AUR defilează în preferințele românilor: procent aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. SOS și POT nu ar mai prinde loc în Parlament SONDAJ
  6. Ministrul Economiei se dezice de secretarul de stat reținut: "Această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie"
  7. Fritz anunță când ar trebui guvernul Bolojan să își dea demisia: "Cred că e foarte greu de continuat dacă există o îndoială"
  8. George Simion revine la Paris după episodul în care a comparat Franța cu Iranul și l-a acuzat pe Macron de tendințe dictatoriale
  9. Ședință decisivă la USR: se decide soarta guvernării. Fritz: Vom avea discuții intense
  10. „Listele negre” cu angajații protestatari din Guvern: Cum este pedepsită manifestarea nemulțumirilor față de austeritate. „Un comportament cât se poate de iliberal”