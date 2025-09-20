Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre actuala coaliţie de guvernare că ea funcţionează şi că, din punctul său de vedere, există alternativă la guvernare. ”Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat”, a adăugat el.

”Funcţionează. Noi avem acest obicei prost de foarte mulţi ani, din experienţa mea, începând cu experienţa coaliţiei Convenţiei Democratice, că, după ce se formează o coaliţie, a doua zi începem să punem problema dacă funcţionează coaliţia. Orice coaliţie înseamnă şi discuţii, înseamnă neînţelegeri, înseamnă viziuni diferite, mai ales dacă sunt 4 formaţiuni politice, plus grupul minorităţilor etnice din Cameră. Sigur, e bine dacă aceste discuţii sunt purtate în interior şi nu neapărat public, fiindcă oamenii sunt interesaţi în primul rând de decizii şi de aplicarea deciziilor, nu neapărat de drumul până când noi ajungem la o decizie. Da, funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine, funcţionează coaliţia, trebuie să funcţioneze”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă seară, la Antena 3, după ce a fost întrebat dacă actuala coaliţie de guvernare funcţionează sau nu.

Potrivit liderului UDMR, există alternativă la guvernare, dar important este, a spus el, să se înţeleagă prin ce perioadă dificilă trecem.

”Nu că nu ar exista alternativă, nu sunt de acord că nu există alternativă. Tot timpul există alternativă. Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat. Important este să înţelegem că trecem printr-o perioadă foarte-foarte dificilă din toate punctele de vedere. Deficitul bugetar, contextul regional, contextul internaţional, reaşezarea plăcilor tectonice, vorbesc de politica globală”, a afirmat Kelemen Hunor.

Ads