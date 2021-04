Cei mai longevivi parlamentari romani inca in activitate. Anonimul ales deputat, fara intrerupere, din 1992

De 29 de ani in Parlament

Deputatuleste cel mai longeviv parlamentar roman. Politicianul se afla in Parlamentul Romaniei de 29 de ani, fiind la al 8-lea mandat succesiv, potrivit site-ului Camerei Deputatilor , ceea ce inseamna ca nu a ratat niciodata alegerile parlamentare. Interesant este faptul ca, desi se afla in Parlamentul Romaniei de aproape 29 de ani, Denes Seres reuseste sa isi pastreze "anonimatul" atunci cand vine vorba de aparitii media.In toate cele 8 legislaturi (1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2012-2016 si 2020-2024), Denes Seres a fost deputat ales pe listele UDMR , fiind membru in diverse grupuri parlamentare de prietenie (cu Regatul Spaniei, Republica Slovaca, Republica Ecuador, Republica Lituania, Republica Africa de Sud, Ucraina, Republica Africa de Sud, Turcia, Republica Panama si Republica Elena). In noua legislatura este vicepresedinte al Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului.In topul celor mai longevivi parlamentari romani se inscrie si, presedintele grupului parlamentar al minoritatilor de 25 de ani. Ales in 1990 vicepresedinte al Uniunii Armenilor din Romania, Pambuccian a ajuns pentru prima data in Parlamentul Romaniei, ca reprezentant al Uniunii Armenilor din Romania, in 1996, reusind sa obtina de atunci 7 mandate succesive din partea aceleiasi minoritati Important de precizat este ca parlamentarii armeni detin presedintia grupului minoritatilor din 1992. Din acest motiv, Pambuccian este unul dintre parlamentarii care au o influenta importanta, dat fiind faptul ca nu de putine ori grupul parlamentar al minoritatilor a inclinat decisiv balanta votului in Legislativ.este si el la al 6-lea mandat succesiv in Parlamentul Romaniei. A castigat in 2000 un mandat de deputat din partea PDSR (Partidul Democratiei Sociale din Romania), iar de atunci a ramas fidel social-democratilor, reusind sa obtina 4 mandate de deputat si doua de senator. Dupa 21 ani de activitate, si-a pus semnatura pe 265 de initiative legislative, alaturi de zeci de alti parlamentari.Un veteran al Parlamentului este si vicepremierul, presedintele UDMR din 2011. Kelemen Hunor a intrat in Parlament in 2000 din partea UDMR obtinand succesiv 6 mandate de deputat din partea aceleiasi formatiuni politice. Kelemen Hunor a reusit sa aduca UDMR la guvernare, in toate guvernele, record care n-a mai fost atins de nici o alta structura politica. In cei 21 de ani de activitate in Parlament, initiativele sale, alaturi de alti parlamentari, transformate in legi au fost 38 la numar.este si ea parlamentar din 2000, fiind la al 5-lea mandat succesiv in Parlamentul Romaniei. In primul mandat a avut doar doua inititiative legislative, iar una a devenit lege . Insa, s-a descurcat mai bine in urmatoarele legislaturi. In 21 de ani a reusit sa semneze 103 initiative, dintre care doar 29 au devenit legi. Nu i-a placut in schimb tribuna Camerei Deputatilor de la care a luat cuvantul de doar 4 ori intre primele doua mandate de parlamentar (2000-20004 si 2004-2008). Rodica Nassar este casatorita cu Nassar Nassar, cetatean libanez si este presedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Libaneza inca din anul 2000.a castigat primul mandat de deputat in 2000, din partea PDSR, reusind sa obtina inca 3 mandate de deputat din partea PSD in perioada 2008-2021. In martie 2010, in timpul celui de-al doilea mandat, Mihilcescu a parasit PSD dupa un conflict cu Vasile Ion , liderul local al acestui partid si s-a alaturat grupului parlamentar al independentilor, urmand sa devina purtator de cuvant al unei noi formatiuni de centru-stanga.A revenit ulterior in PSD si a fost aleasa din nou in 2012 in judetul Dambovita si in 2016 in municipiul Bucuresti, avand astfel patru mandate diferite in patru circumscriptii diferite. In legislatura 2016-2020, a fost aleasa pe unul din cele patru posturi de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, iar dupa ce presedintele Camerei, Liviu Dragnea , a fost condamnat definitiv pentru coruptie, a asigurat interimatul presedintiei Camerei pana la alegerea unui nou presedinte. In 17 ani de zile, Carmen-Ileana Mihilcescu a semnat 46 de initiative care au si devenit legi.