Kelemen Hunor susține că în Guvern nu se simte scandalul din PNL: ”E bine să se termine cât mai repede”

"Nu am nicio problemă. Noi am spus, când am venit în această coaliţie, că anumite decizii din partidele din coaliţie trebuie respectate. O decizie a fost să fie Florin Cîţu nominalizat pentru funcţia de prim ministru, noi am spus că ok, cu toate că nu am lucrat cu Florin Cîţu înainte, fiindcă nu era în politică, dar într-o coaliţie permanent faci compromisuri, din toate părţile”, a declarat Kelemen Hunor, marţi seară, la Digi 24. El a amintit că, exceptând scurte perioade de timp , România a fost condusă de coaliţii politice şi "e foarte bine că e aşa, fiindcă există totuşi un echilibru din acest punct de vedere”.Kelemen Hunor consideră că lupta internă din PNL "este treaba lor internă, dar e bine să se termine cât mai repede, competiţia lor internă"."În Guvern nu se simte, în activitatea Guvernului, ceea ce se întâmplă în PNL. În coaliţie, sigur, mai apar discuţii, dar nu despre ce se întâmplă în PNL. (...) actul de guvernare nu este afectat de această competiţie”, a susţinut vicepremierul Kelemen Hunor. Liderul UDMR a precizat că nu ar participa nici la guvernare , nici la acţiuni parlamentare comune cu Alianţa pentru Unirea Românilor, formaţiune care pare a creşte în preferinţele electoratului, conform unor sondaje de opinie."Suntem în 2021, până în 2024 s-ar putea să se schimbe puţin lucrurile în funcţie de performanţa Guvernului în bine sau în rău, asta nu ştim, dar în acest moment, orice sondaj este un instrument, un indicativ important, dar nu trebuie nici să te bucuri, nici să leşini, nici să-ţi tai venele. Trebuie să fii conştient că, dacă ai făcut treaba serios, responsabil şi cu rezultate, dacă nu faci anumite lucruri, vei fi apreciat la un moment dat, când va veni momentul”, a adăugat liderul UDMR