Kelemen Hunor ameninta PDL ca-si va pierde majoritatea in Parlament

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca Uniunea nu accepta varianta reorganizarii Romaniei in opt judete, ci isi mentine pozitia pentru 16 regiuni, iar in cazul in care PDL insista asupra acestei variante si isi va asuma raspunderea va pierde majoritatea in Parlament.

"Nu stiu daca PDL si premierul Emil Boc doresc sa-si asume raspunderea. Fara o sustinere in Coalitie, nu va avea majoritate in Parlament. Fara o majoritate in Parlament, nu exista Guvern. Lucrurile sunt foarte clare. Inca nu stiu daca va insista PDL pe acest proiect cu opt regiuni transformate in opt judete, dar, sa fie clar, nu va exista o sustinere din partea noastra pe un astfel de proiect. Daca va merge mai departe premierul, sau PDL, fara sustinerea noastra, inseamna ca vom avea o problema in Parlament, nu va exista o majoritate.

Daca PDL vine sa insiste cu asumarea raspunderii, nu va exista sustinerea noastra si daca nu exista sustinere nici coalitia nu functioneaza, dar nu vreau sa intru in speculatii. Important este ca, daca fara sprijinul nostru se va initia o asumare pe acest proiect, UDMR nu va sustine si daca nu va sustine inseamna ca nu face parte din majoritatea parlamentara", a spus Kelemen Hunor pentru Mediafax.

Ads

Liderul Uniunii sustine, de asemenea, ca intr-un astfel de proiect de reorganizare este nevoie intai de o decizie politica, apoi se poate vorbi si despre aspectele tehnice.

"E nevoie intai de o decizie politica, apoi de chestiunile tehnice privind serviciile deconcentrate, oficiile si competentele care sunt la nivel judetean. Pana nu avem o decizie politica nu putem merge mai departe cu aspectele tehnice", a spus Kelemen.

Democrat-liberalii si colegii lor de guvernare de la UDMR nu au gasit marti un punct de vedere comun in ceea ce priveste proiectul reorganizarii teritoriale.

Membrii Coalitiei au divergente privind numarul regiunilor in care ar urma sa fie impartita Romania. In timp ce PDL propune opt regiuni, UDMR vrea 16. Astfel, liderii UDMR au motivat in sedinta de marti a Coalitiei ca nu au acordul liderilor din teritoriu pentru a sustine proiectul in forma propusa de PDL.

Comunicarea electorală este crucială în campania din 2024. Publică mesajul tău pe Ziare.com pentru a ajunge la milioane de români care accesează site-ul lunar. Ofertele pot fi solicitate la publicitate@ziare.com