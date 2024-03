Kelemen Hunor, discutii cu ministrul ungar de Externe: Ingrijorari privind drepturile maghiarilor

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a intalnit, vineri, cu ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, context in care a afirmat ca este "inacceptabil" faptul ca in Romania nu sunt aplicate unele dintre legile aflate in vigoare si care privesc in mod direct soarta comunitatii maghiare.

"Am subliniat in cadrul dialogului ca drepturile comunitatii maghiare, in privinta carora ne-am exprimat deseori ingrijorarea, trebuie sa se afle pe agenda imbunatatirii relatiilor romano-maghiare.

Consideram inacceptabil faptul ca, in Romania, nu sunt aplicate unele dintre legile aflate in vigoare si care privesc in mod direct soarta comunitatii maghiare", a declarat presedintele UDMR, amintind, ca exemplu, legea educatiei, respectiv prevederile legislative care vizeaza dreptul folosirii limbii materne si inscriptiile bilingve.

Potrivit comunicatului, pe langa respectarea normelor legale, cei doi oficiali au vorbit si despre extinderea drepturilor comunitatii.

"UDMR vrea sa atraga atentia si asupra faptului ca aceasta este o practica europeana, necesara in vederea sigurantei maghiarilor pe pamantul natal", a spus Kelemen Hunor.

El si-a exprimat increderea ca va exista un progres real in privinta relatiilor romano-maghiare.

Presedintele UDMR a subliniat necesitatea imbunatatirii stadiului actual al relatiilor romano-ungare.

"Am solicitat premierului Dacian Ciolos, inca in perioada interimatului sau, sa aiba in vedere o normalizare a relatiei romano-maghiare. Si din acest motiv ma bucura vizita lui Szijjarto Peter de azi", a mai declarat Kelemen Hunor.