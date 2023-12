Kelemen Hunor: Minoritatile nu se simt cetateni de acelasi rang cu romanii

Sintagma de stat national trebuie eliminata din Constitutie, declara presedintele UDMR, Kelemen Hunor.

El spune, la RFI Romania, ca din cauza acestei formule prezente in articolul 1 din legea fundamentala, maghiarii din tara nu se simt egali cu romanii, fiind "eliminati din Constitutie si din stat, in principiu". Kelemen Hunor mai afirma ca daca nu se ajunge pana in octombrie la un referendum, atunci amendarea Constitutiei este "compromisa".

Kelemen Hunor nu se asteapta sa ajunga la un compromis cu Puterea actuala privind eliminarea sintagmei de "stat national" din Constitutie: "Nu, eu sunt convins ca nu, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa pui in discutie anumite chestiuni, subiecte, care din punctul nostru de vedere, trebuie discutate la nivelul societatii. Aici vorbim doar de sintagma de "stat national".

Niciodata nu am pus in discutie si nu punem in discutie celelalte definitii, "stat unitar si indivizibil". Sunt convins ca in acest moment, societatea romaneasca si clasa politica nu este pregatita pentru o astfel de schimbare, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa aduci argumente, ca nu trebuie sa explici de ce a trecut vremea statelor nationale si de ce minoritatile nationale nu se simt cetateni de acelasi rang cu romanii, cand din definitie deja sunt eliminati din Constitutie si din stat, in principiu, sigur, nu vorbim de alta eliminare, dar nu sunt tratati ca cetateni cu acelasi rang ca ceilalti".

Intrebat daca minoritatea maghiara din Romania se simte discriminata de sintagma de "stat national", presedintele UDMR a raspuns: "Daca stati de vorba si faceti un sondaj, daca va plimbati un pic prin zonele unde traiesc maghiarii, veti vedea care este abordarea lor. Da, asa este! In acelasi timp sunt convins ca romanii nu vor fi mai putin fericiti sau nu vor avea mai putine sanse in viata, daca noi discutam aceste aspecte si eventual, intr-o perspectiva nu prea lunga, chiar ne gandim la o reforma in aceasta privinta".

