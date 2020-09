Kelemen Hunor: "Nu vrem sa furam Ardealul. Iohannis ne-a facut pe noi, intr-un fel, dusmanii Romaniei"

In plus, liderul UDMR l-a acuzat pe Klaus Iohannis ca, prin acele declaratii si folosirea expresiei "Ionopot kivanok PSD ", a incercat sa devieze atentia cetatenilor romani de la rezultatele "minunate" ale "Guvernului tau".Klaus Iohannis a folosit expresia "jo napot kivanok", la adresa liderului PSD, Marcel Ciolacu , atunci cand a criticat in termeni extrem de duri aprobarea tacita a proiectului care prevede autonomia Tinutului Secuiesc. Legea a picat, ulterior, in Senat . "Jo napot" inseamna "buna ziua", iar "kivanok" inseamna "eu va doresc", astfel incat, impreuna, afirmatia"jo napot kivanok" inseamna: "Va doresc o zi buna".Ati solicitat scuze din partea presedintelui Klaus Iohannis dupa episodul in care acesta a iesit in spatiul public cu expresia "Ionopot kivanok PSD". Le-ati primit? A existat vreo discutie pe acest subiect intre dumneavoastra si seful statului dupa moment respectiv?Nu, nu am avut nicio discutie din martie. Ultima data am vorbit cu seful statului in luna martie. Acele declaratii erau inacceptabile, fiindca nu aveau nicio acoperire cu "furatul Ardealului". Cum spunea un clasic in viata: "Idiotenie". Cel care spune asa ceva nu are dreptate, minte, manipuleaza. Si a fost si ramane in continuare o problema, fiindca a venit de la acest nivel. A luat in batjocura limba maghiara, ceea ce iar este inacceptabil. Ne-a facut pe noi, intr-un fel, dusmanii Romaniei, ceea ce nu suntem. Nu vrem sa furam Ardealul, nu vrem sa facem rau nimanui si, sigur, a aruncat aceasta samanta a urii intr-o perioada cand nu era nevoie de asa ceva, fiindca lumea era si este preocupata de altele. Pana la urma, vrei sa atragi atentia de la rezultatele "minunate" ale "guvernului tau", pot sa inteleg, dar nu cu astfel de chestiuni. Nu poti ca presedinte al Romaniei, care esti la varful ierarhiei statului si, dincolo de acest lucru, ai si informatii daca se intampla ceva, esti tu responsabil, si nu poti sa faci doar o lupta politica din astfel de teme. Si s-a demonstrat ca nu existau nici informatii, nu a existat nici macar o astfel de intentie. Nu poti sa faci o astfel de declaratie. N-am avut nicio discutie cu presedintele Iohannis din martie. Si nici scuze n-am auzit.Interviul lui Kelemen Hunor poate fi citit pe site-ul Agerpres.