Kelemen Hunor sustine participarea UDMR la guvernare: "Nu era nevoie de un partid parlamentar ca AUR"

Kelemen Hunor spune, dupa alegerile parlamentare, ca "nu va exista o majoritate pentru reforma constitutionala, e clar, pentru acest lucru nu vor exista doua treimi in Parlament, dar asta nu inseamna ca o majoritate calificata pentru a guverna stabil Romania si responsabil nu va exista, va exista, dar depinde bineinteles in mare masura de presedintele Iohannis". Intr-un interviu la RFI , liderul UDMR pledeaza pentru un Guvern de centru-dreapta: "E nevoie de un Guvern de centru-dreapta. Din punctul meu de vedere, asta este optiunea numarul unu, un Guvern de centru-dreapta, un Guvern stabil, cu un program simplu, cu un program extrem de transparent, care poate fi pus in aplicare (...). Vom vedea, asta este optiunea noastra, asta ar fi, daca ar trebui sa dam sfat cuiva, asta ar fi sugestia noastra, un Guvern de centru-dreapta. Nu cred ca se poate forma astazi si in viitorul apropiat o majoritate in jurul PSD -ului, trebuie sa fie limpede pentru toti".Kelemen Hunor considera ca nu era nevoie de intrarea unui partid ca AUR in Parlament: "Nu era nevoie de o astfel de forta in Parlament, dar cetatenii au rezolvat aceasta problema si vom vedea ce se va intampla mai departe si cum se va comporta acest partid in Parlament, dar din punctul meu de vedere, nu era nevoie de asa ceva in Parlamentul Romaniei, in 2020".Intrebat daca UDMR va avea ministri in viitorul Guvern sau doar va oferi sprijin parlamentar, presedintele formatiunii a raspuns: "Eu sunt pentru a participa la guvernare. Asta inseamna sa ai membri in Cabinet".