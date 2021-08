Kelemen Hunor, despre programul naţional de investiţii "Anghel Saligny”: „Noi am avut o singură rugăminte, să nu întârziem acest program, să nu împingem până anul viitor”

"Noi am propus acest program de dezvoltare fiindcă există solicitări, există o necesitate de la autorităţile locale, de la UAT-uri, avem peste 22.000 de kilometri de drumuri judeţene nemodernizate, peste 27.000 de kilometri drumuri locale tot aşa, nemodernizate, foarte multe UAT-uri - 57%- nu au canalizare, 29% nu au apă, deci din acest punct de vedere noi propunem foarte onest o investiţie de şapte ani 50 de miliarde de lei, fiindcă trebuie să aducem aceste UAT-uri, aceste comunităţi în secolul XXI şi fără investiţii în infrastructură, în infrastructura rutieră, în infrastructura de gaze, de canalizare şi de apă nu se poate spune că în aceste UAT-uri oamenii trăiesc în condiţii decente, în condiţiile secolului XXI, de aceea este nevoie de această investiţie.Am redus foarte mult, deci se pot depune proiecte doar pentru aceste investiţii - drumuri, apă, canalizare - unde avem foarte multe procese de infringement din partea Uniunii Europene şi bineînţeles gaze naturale fiindcă nici 50% din populaţia României nu are acces la gaze naturale, ceea ce în secolul XXI şi cu potenţialul României este inacceptabil. De aceea noi am propus acest fond de investiţii şi acest program de investiţii şi sunt convins că se va aproba. Propunerea noastră este să se aprobe prin ordonanţă de urgenţă înainte de rectificare fiindcă avem nevoie de credite de angajament ca să putem lansa în acest an, să nu pierdem încă jumătate de an, să putem lansa proiectul Anghel Saligny încă în 2021”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare.Întrebat dacă Ordonanţa de urgenţă care va reglementa viitorul Program Naţional de Investiţii va include criteriile în baza cărora se vor aloca fondurile către localităţi sau dacă acestea vor fi introduse în normele de aplicare, preşedintele UDMR , Kelemen Hunor, a răspuns: "Sunt anumite chestiuni care deja sunt în lege , nu în Ordonanţa de Urgenţă, în lege, în diferite acte normative şi sunt valabile pentru toate investiţiile publice”.El a explicat că criteriile care vor sta la baza alocării fondurilor prin acest program au fost deja prezentate şi sunt "nu numai de bun simţ, dar sunt şi chestiuni absolut necesare, de la transparenţă, până la criterii de prioritizare”."Noi am avut o singură rugăminte, să nu întârziem acest program, să nu împingem până anul viitor, fiindcă atunci înseamnă că am pierdut încă jumătate de an sau chiar un an de zile şi aceste comunităţi au aşteptări mari de la guvernul condus de Florin Cîţu”, a adăugat Kelemen Hunor.El a adăugat că USR -PLUS a anunţat că va depune, în câteva zile, amendamente scrise la actul normativ care va sta la baza Programului Naţional de Investiţii."Nu mai există o problemă să monitorizezi, să fie transparenţă. Nimeni nu doreşte altceva decât investiţii eficiente, în folosul comunităţilor locale. Nu a existat criteriu politic, de la bun început. Eu nu vorbesc de trecut, eu vorbesc de prezent şi de viitor. Criteriul politic nu a existat. Oamenii trăiesc în diferite localităţi. Nici de la primari, nici de la cetăţeni nu ceri carnetul de partid când faci o investiţie; nici când faci autostradă, nici când faci infrastructură rutieră mai mică sau când dezvolţi o localitate nu ceri carnetul de partid de la nimeni. Ar fi o abordare absolut tâmpită – scuzaţi-mă pentru expresie! - în administraţie, în investiţii nu faci politică”, a mai declarat liderul UDMR.Acesta a menţionat că asociaţiile care îi reunesc pe primarii localităţilor susţin acest program.