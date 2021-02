UDMR, dispusa sa cedeze PNL postul de prefect la Cluj. "Se poate schimba Bihorul cu Clujul. Este singura posibilitate"

Presedintele UDMR Kelemen Hunor , a declarat luni pentru Cluj24.ro ca Uniunea vrea postul de prefect de Bihor in locul Clujului. Reactia vine dupa ce liderul PNL Cluj, eurodeputatul Damiel Buda, ceruse in sedinta conducerii PNL, in BPN, initierea de discutii cu UDMR pentru ca postul de prefect de Cluj sa revina liberalilor."Se poate schimba prefectul de Cluj cu cel de Bihor. Pentru noi nu era Clujul prima optiune dar asta a iesit in urma negocierilor. Se poate schimba prefectura cu prefectura, Bihorul cu Clujul, asta este singura posibilitate", a spus Kelemen.Acesta a precizat ca UDMR nu are nicio disputa cu PNL, discutiile pe marginea postului de prefect de Cluj fiind o problema interna a liberalilor."Prima noastra optiune de prefect a fost Bihorul. Relatia noastra cu PNL la Cluj este una veche, incercata, cand PSD a dorit sa mergem cu ei la Cluj am refuzat si am mers cu PNL. Relatia noastra este mai importanta decat pozitia de prefect dar in acest moment aceasta ne revine noua. Ca nu a ales PNL Clujul, eu nu am ce face. Se poate schimba cu Bihorul", a afirmat Kelemen Hunor.Declaratiile liderului UDMR vin in contextul in care liderii PNL de la Cluj, Emil Boc si Daniel Buda , i-au cerut din nou sambata, in cadrul sedintei Biroului Politic National (BPN), lui Ludovic Orban functia de prefect a judetului, cedata la negocieri celor de la UDMR.La inceputul lunii presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise a avut o reactie dura la adresa conducerii centrale a Partidului National Liberal, dupa ultima decizie a acestora, privind numirea prefectului de Cluj de catre UDMR. Liderul CJ Cluj a sustinut ca deciziile pe care le iau liderii liberali , in frunte cu fostul premier Ludovic Orban si actualul premier Florin Citu , se rasfrang asupra organizatiei judetene a PNL Cluj.