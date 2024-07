UDMR e nemultumit: Motiunea de cenzura a fost intarziata 3 saptamani, cand e prima sansa sa cada Guvernul

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Constanta, ca formatiunea politica pe care o reprezinta va vota motiunea de cenzura, neschimbandu-se nimic in acest sens, mentionand totodata ca intarzierea depunerii acesteia in Parlament "nu este de bun augur", in conditiile in care este pentru prima data cand exista "sansa" schimbarii Guvernului.

"Nu s-a schimbat nimic. (...) Problema nu este cum vom vota noi, problema este daca va aparea motiunea de cenzura, ca oricum este o intarziere de trei saptamani. Acum trei saptamani trebuia depusa motiunea de cenzura, motiune anuntata in august, imediat dupa ce ALDE a iesit de la guvernare si inca nu este depusa.

Eu am spus ca in prima zi a sesiunii parlamentare trebuia depusa motiunea, au trecut trei saptamani, inca nu stim daca saptamana viitoare, miercuri, joi, vineri, ea va fi depusa... vom vedea. Dar eu am spus ca aceasta intarziere nu e de bun augur, fiindca era un moment prielnic la inceputul sesiunii", a spus Kelemen Hunor, intr-o conferinta de presa.

Potrivit acestuia, prin intarzierea depunerii motiunii de cenzura exista riscul ca parlamentarii care stau in zona "gri" sa se "mute" spre cei care sunt acum la guvernare.

"In Romania se intampla lucruri, sa spunem, destul de grave in fiecare sesiune parlamentara, o boala cronica a parlamentarismului nostru, oamenii se muta dintr-o parte in alta. Noi suntem, intr-un fel populist, nici la noi nu vine nimeni, nici de la noi nu pleaca nimeni si cei care stau in zona gri, daca observa, daca simt ca de partea Opozitiei nu exista determinare, nu exista putere, nu exista dorinta, atunci se vor muta inapoi spre cei care sunt acum la guvernare si de aceea eu cred ca s-au pierdut trei saptamani. Poate se mai lucreaza pe textul motiunii (...), de la bun inceput trebuiau trei fraze, nu trebuie sa pui poalele in cap, este prima data cand ai sansa sa schimbi guvernul", a afirmat Kelemen Hunor.

El a sustinut ca UDMR nu vrea sa intre la guvernare in eventualitatea in care Guvernul Dancila va cadea.

"Nu avem nicio conditie, nici sa intram la guvernare, nici sa ... pur si simplu trebuie rezolvata problema. Si cei care initiaza aceasta motiune de cenzura sa asigure si guvernarea, putem sa-i ajutam sa ajunga la guvernare, se poate discuta acest aspect. (...) Pur si simplu, acest Guvern si-a epuizat toate resursele cu care a intrat la guvernare. (...)

Aici vorbim de o perioada scurta, nu trebuie sa negociezi nimic, trebuie sa gestionezi tara pana la alegerile parlamentare din 2020. Deci, nu vom negocia, nu am negociat nimic, pentru ca e o chestiune de urgenta, de a gasi o solutie politica pentru aceasta perioada scurta. Aici nu vorbim de un mandat intreg, vorbim de maxim un an, pana la alegerile din 2020", a declarat Kelemen Hunor.

