Kelemen Hunor, despre desfiintarea Sectiei Speciala: "Nu pot accepta ca magistratii nu gresesc niciodata"

"In acest moment, trebuie o dezbatere , va fi o dezbatere in Parlament si prin lege se poate desfiinta. Eu pot accepta si accept desfiintarea acestei structuri, dar trebuie sa gasesti o formula de echilibru, ca nu pot accepta ca magistratii nu gresesc niciodata si daca gresesc trebuie sa inchidem ochii. Asa cum nici cand cetatenii gresesc nu trebuie sa inchidem ochii, nici in cazul magistratilor. Si in interiorul sistemului trebuie gasit un echilibru, asta este parerea mea, punctul meu de vedere foarte simplu exprimat. Fiindca, daca intram in multe, multe amanunte, vom vedea ca si unii au dreptate si altii au dreptate. Din pacate, la noi, cazi dintr-o extrema in alta si ar trebui sa te opresti undeva la mijloc, pendulul sa se opreasca la mijloc, fiindca daca de fiecare data mergi intr-o parte, permanent ai impresia ca exista o distorsionare, lipsa de echilibru", a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3.