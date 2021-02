Kelemen Hunor: "Marea majoritate a sporurilor vor fi desfiintate anul viitor"

Vicepremierul a precizat, intr-o emisiune la Realitatea Plus, ca sporurile ar putea fi inlocuite de premii pentru cei care fac performanta si sunt eficienti."Urmeaza un proiect de lege prin care toate sporurile vor fi discutate si marea majoritate a sporurilor vor fi anulate, fiindca nu se poate prin ordonanta de urgenta. Trebuie o analiza foarte serioasa. (...) In acest an sporurile raman in venitul de baza.Marea majoritate a sporurilor trebuie sa dispara si eventual pentru ordonatorii principali de credite trebuie lasata posibilitatea de a da premii pentru cei care au performanta, pentru cei care au eficienta si atunci se poate diferentia intre oameni care isi fac treaba asa cum trebuie. Dar e nevoie de o analiza. Nu se poate face intr-o luna de zile o asemenea analiza si nu se poate prin ordonanta de urgenta", a subliniat Kelemen Hunor.Acesta a adaugat ca a fost o discutie lunga in coalitie privind sporurile bugetarilor si ca este convins ca de anul viitor aceste sporuri nu vor mai exista.