Pe cine a numit Kelemen Hunor in echipa de la guvern

Tot in aparatul propriu de lucru al vicepremierului Kelemen Hunor isi va desfasura activitatea si Adorjan Mihaly Jakab, numit consilier de stat.Deciziile semnate joi de premierul Florin Citu au fost publicate in Monitorul Oficial.Tot joi au fost eliberati din functie mai multi consilieri de stat din aparatul propriu de lucru al fostului vicepremier Raluca Turcan : Liliana Romaniuc, Razvan Codrut Pop si Valeriu Antonovici.Si Andra Diaconescu a fost eliberata din functia de secretar de stat in aparatul propriu de lucru al fostului vicepremier Raluca Turcan.