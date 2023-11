El e campionul mondial cu un samurai demon pe spate! Românul și-a desenat și ”Codul tăcerii”

Luptătorul Yamato Zaharia are o adevărată operă de artă pe tot spatele. Sportivul și-a tatuat un samurai demon în poziție de atac, iar în partea de jos „Codul Tăcerii”. 9 ore pe zi, timp de 6 ședințe, a suportat durerea Yamato până ce artistul i-a terminat lucrarea inedită.

Yamato Zaharia, unul dintre băieții șefului Federației Române de Kempo, Amatto Zaharia, este fascinat de tatuaje. Cel mai recent desen de pe corpul său este o adevărată opera de artă! A fost realizat în...54 de ore și îi acoperă tot spatele.

“A durat cam între 7 și 9 ore și am mers la 5 sau 6 ședințe. Inițial, eu îmi programasem să termin ședințele într-o săptămână, dar nu s-a întâmplat așa. Am înțeles că spatele și în mod special zona lombară sunt zone dureroase” -Yamato Zaharia, campion mondial la kempo.

Tatuajul a fost realizat după o idee de-a sportivului.

„Este un samurai demon în poziție de atac, iar în partea de jos am 3 scheleți, unul cu mâinile la gură, unul la ochi și unul la urechi, care reprezintă Codul Omerta, nu văd nu vorbesc, nu aud” - Yamato Zaharia, campion mondial la kempo.

Yamato nu vrea să se oprească aici cu desenele pe corp.

„Urmează să îmi fac încă 4 tatuaje, două mai mari și două mai mici. Și pe spate mai jos de lombar” - Yamato Zaharia, campion mondial la kempo.

Yamato este fericit că și-a făcut tatuajul la un adevărat artist în domeniu, Mădălin Comănceanu.

“Sunt foarte mulțumit, este un tatuaj greu, pe care nu mulți pot să îl facă este un tatuaj din linii. Sunt bucuros că l-am găsit pe Mădălin pentru că el lucrează mult cu linii. Dacă îți faci un tatuaj realist care este din umbre, dacă ai greșit poți să remediezi, dacă ai tras o linie strâmbă nu mai poți să faci o line dreaptă din ea” - Yamato Zaharia, campion mondial la kempo.

Luptătorul de Kempo spune că a moștenit pasiunea pentru tatuaje din familie.

„Tatăl meu deși nu arată, are 3 tatuaje, două pe brațe și unul pe un omoplat”- Yamato Zaharia, campion mondial la kempo.

Tot tatăl său a fost cel care atunci când băiatul a împlinit 15 ani l-a dus să își facă primul tatuaj, un dragon identic cu al lui.

La 16 ani, Yamato și-a surprins părintele când i-a cerut voie să își mai facă unul.

„I-am spus că vreau să îmi fac portretul lui. El este genul de om pe fața căruia nu se citește nicio emoție, iar în acele momente l-am văzut foarte sentimental” - Yamato Zaharia, campion mondial la kempo.

Yamato ține mult ca toate tatuajele pe care le are să aibă legătură între ele. Așa și l-a făcut și pe ultimul.

“Când te uiți din spate și din lateral să se vadă un echilibru, pentru că asta mi-am dorit de când am început tatuajele. Nu îmi place să am pe mine 7 modele diferite. Am avut o situație după ce mi-am făcut tatuajul cu portretul tatălui meu. Acesta era mult mai mare față de primul meu tatuaj și a trebuit să găsesc ceva care să ofere un echilibru. Atunci am căutat modele de triburi din Noua Zeelandă, pe care mi le-am făcut pe brațe” - Yamato Zaharia, campion mondial la kempo.

Campionul mondial de la kempo povestește că Japonia este țara unde, dacă ești tatuat, nu ai voie să mergi în anumite locuri.

„Nu ai voie în săli, băi termale publice, unde îi poți speria pe oameni cu tatuajele tale chiar dacă ești sportiv, medic sau polițist” - Yamato Zaharia, campion mondial la kempo.

În ultima deplasare la Tokyo, luptătorul nu a avut voie să intre în sala de sport a hotelului de lux la care era cazat.

„Am mers la sală și mi-au spus că le pare rău dar sala se închide. M-am uitat la ceas, mai era o oră și le-am spus că îmi termin antrenamentul în mai puțin de o oră și atunci mi-au spus că le pare rău, dar nu mă lasă pentru că sunt tatuat” - Yamato Zaharia, campion mondial la kempo.

