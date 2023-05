Românca inspirată de Van Damme e campioană mondială și europeană: ”Am încercat să-l copiez”

Karina Mihuța a făcut parte din lotul României de kempo care a participat la Campionatul Mondial din Portugalia.

Frumoasa luptătoare s-a îndrăgostit iremediabil de artele marțiale datorită filmelor cu Jean-Claude Van Damme pe care le vedea când era copil.

”De când eram mică eram pasionată de filmele cu lupte și tata s-a gândit să mă dea la un sport, în special pentru autoapărare. Kempo practic de aproximativ 3 ani și jumătate, dar artele marțiale de 8 ani.

Încă de la primul antrenament m-a atras și am decis să continui. Van Damme era preferatul meu. Am încercat să-l copiez când eram mai mică, dar mișcările lui sunt doar de film. Apoi am renunțat, să nu mă accidentez”, spune Karina Mihuța, campioană mondială kempo, participantă la Campionatul Mondial din Portugalia.

Campioană mondială și europeană, Karina are în părinți principalii susținători. Deși fiica ei e cea mai bună din lume, mama sa tot nu poate urmări live meciurile, din pricina emoțiilor.

„La Mondiale, mama nu s-a putut uita la meciuri din cauza emoțiilor. La fel și bunica. Tata nu are treabă, se uită mereu. E foarte implicat. De obicei când aveam concurs la noi în Oradea venea și tot timpul îi auzeam sfaturile”, a declarat Karina.

Elevă în clasa a zecea, Karina spune că toți colegii și profesorii o susțin și o apreciază. Iar băieții știu că nu e bine să o supere.

”Colegii și profesorii mei mă apreciază foarte mult și mă susțin, fiindcă la noi sunt cam singura care face sport. Băieții nu au teamă de mine, s-au obișnuit cu mine, că dacă nu mă enervează sunt pașnică. Numai în sala de antrenament avem voie să ne luptăm, în afară nu. Dar le mai zic: ”vezi dacă nu mă lași o să vezi tu>””, a subliniat tânăra.