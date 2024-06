Plânge și Anglia: a murit fostul mare atacant din Premier League

Zi neagră în fotbal. După decesul portarului naționalei Muntenegrului, și Anglia își plânge un mare fotbalist.

Este vorba despre Kevin Campbell. Acesta a murit la vârsta de 54 de ani după o scurtă suferință, așa cum a scris pe rețelele sociale Arsenal, fostul său club.

Kevin Campbell a jucat la Arsenal în perioada 1998-1995, marcând 46 de goluri în campionat.

O altă perioadă importantă din cariera lui Campbell a fost la Everton. Pentru caramele a evoluat în perioada 1999-2005, reușind 45 de goluri în campionat.

După ce s-a lăsat de fotbal, Kevin Campbell a fost analist tv la Sky Sport.

We are deeply saddened to learn of the passing of Kevin Campbell, the former Arsenal, Nott'm Forest, Everton and West Brom striker

Our thoughts and condolences are with Kevin's family, friends and those associated with the clubs he played for pic.twitter.com/JkMlgwe8fC