Kevin Magnussen (Haas) va porni de pe prima poziţie a grilei în cursa sprint din cadrul Sao Paulo Grand Prix, a 21-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Magnussen a câştigat calificările de vineri de pe circuitul de la Interlagos, astfel că el va fi în pole position în cursa sprint de 100 de kilometri de sâmbătă (ora 21.30).

Pentr danez şi pentru echipa Haas este primul pole position în Formula 1.

Dar cum a fost posibil acest lucru? În ultima rundă a calificărilor, Magnussen a stabilit un timp decent. A urmat apoi accidentul lui George Russell (Mercedes), care a oprit calificările, apoi a venit ploaia.

Astfel că timpul danezului Magnussen a rămas în picioare, iar bucuria a fost de nedescris în cadrul echipei Haas.

Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Red Bull Racing), iar pe trei a terminat George Russell (Mercedes).

⏩ OK NOW WE CELEBRATE 🥳🥳🥳 #HaasF1 #BrazilGP pic.twitter.com/9qi4JFTMmM

Well done team, this day is for you too!

No matter what the result, you always give your absolute all for #HaasF1 pic.twitter.com/TpbMBjhBGG