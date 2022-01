”La fel ca tatăl său, a apăsat pe trăgaci la momentul potrivit!” Gafa incredibilă a unui jurnalist american. Reacțiile au fost dure

Un analist NBC Sports Washington, Glenn Consor, a fost autorul unei gafe incredibile în timpul comentariului meciului din NBA dintre Washington Wizards şi Houston Rockets, de miercuri, el crezând că tatăl lui Kevin Porter Jr. a fost un ex-jucător şi nu un bărbat condamnat pentru omor.

În timpul unei reluări a fazei unui coş de trei puncte reuşit de Porter în ultima clipă, Consor a spus că sportivul “la fel ca tatăl său, a apăsat pe trăgaci în momentul potrivit”.

Însă folosind aceste cuvinte, Consor a amintit fără să îşi dea seama de trecutul tragic al sportivului. În 1993, Kevin Porter Sr. a fost condamnat pentru omor, după ce a împuşcat o fată în vârstă de 14 ani. El a fost condamnat atunci la patru ani şi jumătate de închisoare, după ce a susţinut că arma i s-a descărcat accidental. În 17 iulie 2004, bărbatul a fost la rândul său împuşcat mortal.

Actualul component al echipei Houston Rochets, Kevin Porter Jr., nu are nicio legătură de rudenie cu fostul baschetbalist din NBA Kevin Porter, care a jucat şase sezoane la Baltimore şi Washington Bullets.

LeBron James a criticat dur comentariul lui Glenn Consor: “A crezut că era cool!!?? Nu înghiţim asta! Îmi pare rău, dar nu merge aşa! Cât de insensibil poţi fi ca să spui aşa ceva. Valea, omule! Mă rog pentru tine, dar nu ai ce căuta în sportul nostru frumos!”.

Oh he thought this was cool huh!!?? Nah we ain’t going for this! Sorry but this ain’t going to fly! How insensitive can you be to say something like this. Beat it man! I pray for you but there’s no place in our beautiful game for you! https://t.co/UgVOBUOsPK