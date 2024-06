Kevin Spacey, în lacrimi din cauza situației în care a ajuns. Căzut în dizgrație, actorul susține că nu știe unde va locui VIDEO

Câștigătorul Oscarului, Kevin Spacey a dezvăluit într-un nou interviu TV că are „multe milioane” de dolari în datorii și că abia a evitat falimentul. Izbucnind în lacrimi, actorul principal din House of Cards, căzut în dizgrație după un proces legat de agresiuni sexuale, a spus că nu știe unde va locui, pentru că actuala sa casă este vândută la licitație.

În prima sa apariție la televiziune din ultimii ani, Spacey a discutat cu Piers Morgan, în cadrul emisiunii acestuia Uncensored, despre problemele sale în carieră, de când s-a confruntat cu acuzații de abuz sexual și hărțuire în 2017, la apogeul mișcării #MeToo.

Kevin Spacey a dezvăluit că se află în pragul falimentului din cauza onorariilor sale legale de milioane de dolari și a fost forțat să-și vândă casa din Baltimore la licitație.

„Casa mea este vândută la licitație. „Nu sunt foarte sigur unde voi locui acum, dar sunt în Baltimore de când am început să filmăm House of Cards acolo.Au fost de câteva ori când am crezut că o să depun un dosar de faliment, dar am reușit să o evităm, cel puțin până acum. Încă datorez o mulțime de facturi legale pe care nu le-am putut plăti. Multe milioane, da. Casa în sine este de multe milioane” a declarat actorul în vârstă de 64 de ani.

Spacey – despre care se spunea că avea o avere netă de aproximativ 70 de milioane de dolari în 2022 – a insistat că „nu mai are niciun ban”. Încă mai datorez o mulțime de facturi legale pe care nu le-am putut plăti.”

El a continuat spunând că a vorbit cu un număr „semnificativ” de bărbați pentru a-și cere scuze personal pentru comportamentul său anterior.

Când a fost întrebat de Morgan despre ceea ce el considera un comportament rău, el a spus: „Depășind limitele”.

El a dezvăluit că s-a luptat cu gândurile de sinucidere de când a fost acuzat de atac la indecent asupra a patru bărbați în 2018.

Morgan l-a chestionat pe Spacey despre acuzațiile cu care s-a confruntat, actorul recunoscând că recunoscând că în trecut a fost vinovat de „a fi prea lejer în atingeri, că a pus mâna pe unele persoane într-un mod sexual în care nu știam, la momentul acela, că nu își doreau”

Dar el a negat că oricare dintre acțiuni ar putea fi calificată drept comportament criminal, insistând că „a fost blând cu oamenii”: „Vrei să fii blând. Vrei să vezi dacă vor răspunde pozitiv”, a spus el.

Spacey a scăpat de toate acuzațiile legate de presupusa agresiune sexuală a patru bărbați într-un tribunal din Londra în iulie anul trecut. În timpul procesului, el a plâns când a anunțat că „a pierdut totul” din cauza acuzațiilor aduse împotriva lui.

El a negat toate acuzațiile, insistând că acuzațiile împotriva lui erau motivate de „bani, bani și apoi bani”.

