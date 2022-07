Cea mai populară jucătoare de volei și-a deschis cont pe OnlyFans: “Câștig de 50 de ori mai bine aici” FOTO

Cu peste 2,3 milioane de urmăritori pe Instagram, brazilianca Key Alves a decis să își capitalizeze acest val de simpatie.

Key Alves, jucătoare la Osasco Voleibol Clube de São Paulo, este cea mai populară voleibalistă, raportat la cifrele de pe rețelele sociale.

Pentru a câștiga și ceva bani din asta, Key Alves și-a deschis cont pe onlyfans, platforma care are conținut destinat adulților. Cei care doresc să urmărească postările sportivei plătesc 15 euro pe lună.

A ajuns să câștige de 50 de ori mai mult din această activitate decât din volei.

“Vă place sau nu, de aici provine cel mai mare venit al meu. Și mă consider un sportiv, model, influencer, femeie de afaceri și antreprenor”, a subliniat ea. „Lucrurile din afara terenului au început să crească foarte mult pentru mine. Așa că am început să acord puțin mai multă atenție unei cariere secundare. Mă consider totuși o sportivă”, a spus ea.

