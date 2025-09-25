Incident șocant într-un restaurant KFC. Bărbat găsit mort în toaletă, la 30 de ore după ce a comandat mâncare

Autor: Ema Petrescu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 11:37
314 citiri
Incident șocant într-un restaurant KFC. Bărbat găsit mort în toaletă, la 30 de ore după ce a comandat mâncare
Restaurant KFC FOTO Pixabay

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost găsit mort în toaletele de la etaj ale unui restaurant KFC în Grande-Synthe, în nordul Franţei, la 30 de ore după ce a fost văzut pentru ultima oară în timp ce-şi comanda mâncarea, relatează BFMTV şi La Voix du Nord.

Familia bărbatului, Issam, deplânge faptul că cadavrul a fost descoperit abia sâmbătă, după ce a fost dat dispărut vineri. Fiul lui Issam a alertat familia sâmbătă, după ce nu mai avea veşti de la tatăl său.

În urma unor căutări zadarnice la spitale şi la comisariat, rudele sale i-au descoperit maşina parcată în faţa unui restaurant KFC în care obişnuia să mănânce la prânz. După ce au văzut filmări ale camerelor de supraveghere, au constatat că a comandat vineri la ora locală 13.03 (14.03, ora României), a urcat la toaletă şi nu a mai coborât.

O angajată a descuiat uşa, încuiată pe dinăuntru, unde se afla cadavrul.

O anchetă se află în curs în vederea stabilirii cauzelor decesului, care pare ”natural”, şi urmează să aibă loc o autopsie. KFC France a confirmat incidentul, care a avut loc într-un restaurant francizat la Dunkerque, cooperează cu autorităţile şi a transmis condoleanţe.

Familia lui Issam critică restaurantul, pe care-l acuză că nu a respectat protocoalele de igienă şi că nu a făcut nimic să deschidă uşa toaletei. ”În 30 de ore, ar fi putut să fie salvat”, deplânge familia, care se gândeşte să-şi ia un avocat.

Contactat, parchetul nu a răspuns.

Pățania unei foste gimnaste în toaleta unui restaurant: ”Vorbeau din cabine diferite...”
Pățania unei foste gimnaste în toaleta unui restaurant: ”Vorbeau din cabine diferite...”
Americanca Olivia ”Livvy” Dunne (22 de ani) a făcut parte din echipa Universității din Louisiana, dar s-a retras recent din gimnastică, după ce a ratat calificarea la campionatele...
Profesoară înjunghiată de un elev chiar în timpul orei. Agresorul a fost arestat. Unde a avut loc incidentul
Profesoară înjunghiată de un elev chiar în timpul orei. Agresorul a fost arestat. Unde a avut loc incidentul
O profesoară a fost înjunghiată de un elev chiar în timpul cursurilor la o școală gimnazială din Alsacia, în nord-estul Franței. Polițiștii au arestat un suspect în vârstă de 14...
#KFC, #barbat mort, #toaleta, #restaurant, #Franta , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce avere are miliardarul roman cautat de nepalezi prin tot Bucurestiul. "Opresc si le dau cate 200 de euro"
Digi24.ro
VIDEO&FOTO Catedrala Mantuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de mii de credinciosi sunt asteptati la sfintirea edificiul
DigiSport.ro
Novak Djokovic, devastat dupa moartea "tatalui din tenis"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avioane de luptă japoneze au ajuns pentru prima dată în Germania. Știrea a pus internauții pe jar. „Să sune cineva în Italia, se reunește trupa”
  2. Incident șocant într-un restaurant KFC. Bărbat găsit mort în toaletă, la 30 de ore după ce a comandat mâncare
  3. Povestea tânărului care s-a născut cu 8 degete la mâini: „Dumnezeu a decis să păstreze două pentru El” VIDEO
  4. Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc în vestul Venezuelei. Unde a fost resimțit FOTO/VIDEO
  5. 171.500 de euro, pierduți la păcănele în doar 5 zile de un șofer de TIR. Bărbatul acuză firma că a mușamalizat o ilegalitate: ”I-am filmat pe ascuns”
  6. Coreea de Nord dispune de până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, anunță ministrul sud-coreean. „Suficientă pentru a face un număr enorm de arme nucleare”
  7. CTP compară alegerile anulate din 2024 cu campania Rusiei de influențare a parlamentarelor din Moldova: ”Nu ne vindem țara, o dăm pe daiboj!”
  8. Noi alerte de vreme rece. Bucureștiul și mai multe județe, sub cod galben HARTĂ
  9. Noi informații despre suspectul în cazul mesajelor de amenințare primite de școli și spitale. Ce le-a spus anchetatorilor
  10. Un fost ministru al Apărării cere un CSAT mai puternic, cu experți civili și subcomitete tematice. Acum avem doar un "for cu valențe formale"