KFC incheie 2008 cu o crestere de 15%

Kentucky Fried Chicken (KFC) a inregistrat o cifra de afaceri de peste 40 de milioane de euro in 2008, pe piata din Romania.

Lantul de restaurante de tip fast-food a reusit astfel sa-si sporeasca afacerile locale cu 15 procente, fata de anul precedent, pe fondul cresterii numarului de unitati in tara, relateaza Ziarul Financiar.

Anul trecut, compania a deschis opt restaurante, dintre care trei in Bucuresti, iar restul in orase precum Suceava, Constanta, Targu-Mures, Craiova si Arad.

KFC are 1.200 de angajati in Romania, ce lucreaza in cele 32 de unitati deschise pana acum. In 2009, compania intentioneaza sa inaugureze un nou restaurant, in zona Garii de Nord.

In medie, restaurantele KFC vand aproximativ sapte tone de produse din pui pe zi, in Romania. Anul trecut, compania si-a facut intrarea si pe piata fast-food din Chisinau.

