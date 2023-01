Rusul calificat în semifinalele Australian Open, mesaj politic în direct pe arena de la Melbourne

Semifinalist la Australian Open, rusul Karen Haceanov, se află în centrul unei dispute politice după ce la finalul meciurilor şi-a exprimat sprijinul pentru regiunea separatistă Arţah (Nagorno Karabah).

După două dintre meciurile sale jucate în Australia, Haceanov a scris „Arţah, fii puternică!, pe o cameră video.

Termenul „Arţah” în armeană se referă la enclava Nagorno Karabah, scena conflictelor dintre Azerbaidjan şi Armenia de la căderea URSS în 1991. În 2020, Azerbaidjanul a cucerit regiunea, după o intervenţie militară.

Haceanov a explicat că are origini armene din partea tatălui şi a mamei. „Sunt pe jumătate armean. Am vrut doar să arăt sprijin pentru poporul meu. Asta e tot. Sincer să fiu, nu vreau să merg mai departe de atât”.

Numind mesajele drept „provocare” şi „act de ură”, Federaţia de Tenis din Azerbaidjan (ATF) a cerut măsuri împotriva jucătorului: „ATF a condamnat acest act şi a cerut ca tenismenul să fie pedepsit şi a îndemnat Federaţia Internaţională de Tenis să ia măsuri dure pentru prevenirea unor astfel de incidente. in viitor."

ITF nu a făcut încă niciun comentariu public despre acest lucru.

Russian-Armenian tennis star, Karen Khachanov has made it to the #AustralianOpen Quarter Finals and once again wrote a message of solidarity on the @Channel9 camera standing in solidarity with #Artsakh.

Keep believing all the way until the end! Artsakh Stay Strong

🇦🇲🇦🇺✊ pic.twitter.com/vQFNyHGIII