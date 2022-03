A 26-a zi de război din Ucraina. Patru persoane au murit în urma unor explozii din Kiev VIDEO

Patru persoane şi-au pierdut viaţa în urma exploziilor din cartierul Podil din Kiev, unde se află zone de business, dar şi rezidenţiale, conform unui nou bilanţ, relatează BBC.

Iniţial, primarul Kievului, Vitali Kliciko afirmase că o persoană a murit, dar a subliniat că salvatorii şi paramedicii se aflau la faţa locului.

De asemenea, o persoană a fost rănită.

NEXTA a postat un filmuleţ cu momentul în care o persoană este scoasă de sub dărâmături, dar şi imagini cu centrul comercial devastat.

What remains left of the shopping center in #Kyiv. pic.twitter.com/aWIbEsv99m