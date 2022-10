Reacția Kievului după ce ministrul rus al Apărării acuza Ucraina că ar pregăti un atac cu ”bombă murdară”

Kievul a exprimat duminică, 23 octombrie, temeri cu privire la un posibil atac "sub steag fals" din partea Rusiei.

Reacția oficialilor Ucrainei vine după ce ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a declarat în convorbiri telefonice purtate în aceeaşi zi cu omologii săi din Franţa, Turcia şi Marea Britanie că Ucraina ar pregăti un atac cu "bombă murdară" pe teritoriul propriu pentru a da vina pe Rusia, iar Moscova acuză de regulă partea adversă când intenţionează să întreprindă vreo acţiune reprobabilă, potrivit agenţiei de presă Unian.

