Confruntări armate se intensifică pe frontul capitalei ucrainene, unde lansatoare de obuze ucrainene răspund artileriei ruse.

”Militarii noştri controlează oraşul Cernihiv şi blochează înaintarea inamicului către Kiev. Continuăm să respingem ofensiva inamicului la Kiev”, anunţă într-un buletin, vineri, Statul Major al armatei ucrainene.

Cernihiv, un oraş situat la 120 de kilometri de Kiev, este un oraş-cheie, în nordul Ucrainei, în calea incursuni Rusiei către capitala ucraineană.

”Au fost multe tiruri. Mi-au atins casa. Geamurile, uşile, tavanele au fost distruse”, declară AFP Iaroslava Delişevska, în vârstă de 58 de ani, care a fugit, cu cei cinci câini ai familiei, care a fugit de la periferia Kievului, devenită teatrul unor confruntări armate aprige.

Another video of the now famous American Volunteer and his unit in north west of Kiev #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/mFyTR4Q4R6