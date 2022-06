Cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte cinci rănite, potrivit unor oficiali, într-un atac rus cu rachetă care a lovit duminică, 26 iunie, un bloc și o grădiniţă de copii, în centrul Kievului, iar Moscova îşi intensifică atacurile aeriene a doua zi la rând, relatează Reuters.

Pompieri au stins un incendiu într-un bloc de bouă etaje puternic avariat, în districtul Şevcenkivskii, anunţă serviciile de urgenţă.

Moloz a ajuns pe maşini parcate în faţa blocului din care ieşea fum şi care avea o gaură în acoperiş.

Salvatori ”au salvat afară o fată în vârstă de şapte ani. Acum încearcă să-i salveze mama”, a anunţat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

”Sunt oameni sub dărâmături”, a anunţat Kliciko într-o posatre pe Telegram, adăugând că şapte persoane au fost spitalizate.

În alt loc bombardat, la aproximativ 400 de metri distanţă, un fotograf Reuters surprinde un crater lângă un loc de joacă al unei grădiniţe private, ale cărei geamuri au fost spulberate de suflul exploziei.

Garaje private din zonă au fost distruse complet.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că a folosit armament de înaltă precizie într-un atac vizând centre de antrenament ale armatei în regiunile Cernihiv, Jitomir şi Liov, atacuri anunţate de Ucraina sâmbătă.

Moscova, care neagă că atacă civili, nu a comentat imediat cu privire la atacul de la Kiev.

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a îndemnat G7, reunite în summit în Germania, să impună Moscovei noi sancţiuni şi să livreze Ucranei armament suplimentar.

Un purtător de cuvânt al Forţelor aeriene ucrainene a anunţat că patru până la şase rachete cu rază lungă de acţiune au fost lansate de la bordul unor bombardiere ruseşti, de la peste 1.000 de kilometri distanţă, din regiunea rusă Astrahan (sud), la Marea Caspică.

Unele dintre aceste rachete au fost interceptate de apărarea antiaeriană ucraineană, a anunţat el.

Patru explozii au zguduit duminică dimineaţa Kievul.

Alte două explozii au avut loc, câteva ore mai târziu, în capitala ucraineană, însă nu s-au raportat imediat pagube, ceea ce poate însemna că rachetele au fost interceptate.

Şeful poliţiei ucrainene Igor Klimenko a anunţat la televiziunea ucraineană că cinci persoane au fost rănite.

Poliţia a anunţat ulterior că o persoană a murit.

”Ruşii au lovit Kievul din nou. Rachete au avariat un bloc şi o grădiniţă”, a denunţat şeful administraţiei prezidenţiale Andrii Iermak.

Explozii s-au auzit şi la Cerkasî, a anunţat guvernatorul regional Oleksandr Skiciko.

Ultimul bombardament important la Kiev a avut loc la 5 iunie, când o fabrică de reparaţii de vagoane a fost lovită, la periferia oraşului.

La sfârşitul lui aprilie, o producătoare de la postul Radio Liberty a fost ucisă în clădirea în care locuia.

În cartierul istroic Şevcenkivskii se află unversităţi, restaurante şi galerii.

Rusia a abandonat o ofensivă către Kiev, în urma unei resistenţe puternice, susţinută cu armament de către Occident.

Forţe ruse şi separariste proruse s-au concentrat apoi asupra sudului Ucrainei şi Donbasului (est), în care se află regiunile separatiste proruse Doneţk şi Lugansk, folosind artileria în unele dintre cele mai grele bătălii terestre din Europa de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

