Care mașini pot ajunge efectiv la peste 600.000 de km fără a necesita reparații majore? Răspunsul dat de un mecanic: "Această alegere îi poate surprinde pe unii"

Majoritatea oamenilor consideră că atingerea a 320.000 de km la o mașină este impresionantă, dar cum sună dublul acestei distanțe?

Gobankingrates.com l-a întrebat pe expertul auto Chris Pyle de la JustAnswer care vehicule pot ajunge efectiv la 640.000 de km fără a necesita reparații majore la motor sau transmisie.

Răspunsul său a fost încurajator, dar și extrem de sincer despre ceea ce este necesar pentru a ajunge acolo.

Realitatea despre mașinile care ating 640.000 de km

„Toate mașinile pot ajunge la 600.000 de km și chiar mai mult, dar multe vor necesita înlocuiri la motor și transmisie, poate chiar mai mult de o dată”, a explicat Pyle. „Există, însă, câteva modele care pot ajunge la 600.000 de km cu motorul și transmisia originale, atâta timp cât mașina este întreținută corespunzător.”

Expesia cheie aici este „întreținută corespunzător”. Pyle a spus că nici cele mai fiabile mașini nu vor atinge 600.000 de km fără o îngrijire adecvată și condiții corecte de condus.

El a avertizat și că atingerea a 600.000 de km nu este spectaculoasă. „Nu este ușor și va trebui să accepți schimbări mai puțin precise, un motor care face zgomote, consumă ulei și nu are cel mai bun consum de combustibil.”

Ce este necesar pentru a ajunge la 640.000 de km

Condu regulat: „Trebuie să conduci normal. Fă cel puțin o călătorie de 30 de minute pe săptămână,” a spus el. „Călătoriile scurte și statul pe loc nu sunt bune pentru vehicule.”

Întreține corespunzător: „Schimbă lichidele când este nevoie și schimbă uleiul și filtrul de aer când este nevoie,” a sfătuit Pyle. Pare simplu, dar consistența de-a lungul decadelor face diferența între mașinile care ating 600.000 de km și cele obișnuite.

Ia în considerare mediul: „Viața pe autostradă oferă o durată de viață mai lungă decât cea urbană. Statele sudice cu mai puțin sare pe drum sunt un avantaj, dar asta înseamnă temperaturi mai ridicate vara. În nord, iernile sunt extrem de reci. Temperaturile extreme nu sunt bune pentru pornirea mașinii sau pentru condus.”

Mașinile care pot face efectiv asta

Pyle a identificat modele specifice care au cele mai mari șanse să atingă peste 600.000 de km cu motorul și transmisia originale:

Modele Toyota:

„Toyota — Au multe modele care pot face treaba, inclusiv Avalon, Tacoma, Sienna și Sequoia.” Reputația Toyota pentru fiabilitate nu este doar marketing; aceste vehicule apar constant pe listele cu kilometraj mare pentru că motoarele și transmisiile lor sunt proiectate pentru durabilitate, nu pentru performanță maximă.

Pickup-ul Tacoma se remarcă prin durabilitate, în timp ce sedanul Avalon oferă condus confortabil pe distanțe mari pentru cei care preferă mașinile în locul pickup-urilor.

Modele Honda:

„Honda — Accord, Pilot, Odyssey și Civic,” a enumerat Pyle. Accord și Civic au istorii de zeci de ani în atingerea unui kilometraj extrem de mare. Pilot și Odyssey arată capacitatea Honda de a construi vehicule mari și durabile, potrivite pentru familii pe distanțe mari.

Modele Ford:

„Ford — F150 și Expedition.” Includerea F-150 este logică, având în vedere popularitatea sa și faptul că multe camioane de muncă acumulează un kilometraj masiv. Expedition împarte mare parte din trenul de rulare cu F-150, oferind un potențial similar de durabilitate.

Champion Subaru cu tracțiune integrală:

„Subaru — Outback.” Combinarea tracțiunii integrale cu designul practic face Outback popular printre proprietarii care păstrează mașinile pe termen lung.

Intrarea surpriză Hyundai:

„Hyundai — Elantra.” Această alegere îi poate surprinde pe unii, dar modelele Hyundai mai noi au fiabilitate mult îmbunătățită comparativ cu generațiile anterioare.

De ce motoarele diesel au un avantaj

Pyle a menționat: „Dieselurile, în general, vor ajunge la 640.000 km mai ușor decât motoarele pe benzină,” dar s-a concentrat pe modelele pe benzină deoarece „sunt mai comune.”

Motoarele diesel sunt construite pentru durabilitate și se uzează mai puțin pe kilometru decât motoarele pe benzină. Totuși, întreținerea diesel este adesea mai costisitoare și găsirea unui mecanic calificat poate fi mai dificilă.

Ce înseamnă efectiv 640.000 de km

Pyle a fost sincer: chiar și cele mai fiabile mașini vor avea la acest kilometraj:

Zgomot la motor și funcționare mai puțin lină

Arsuri de ulei între schimburi

Consum mai mare de combustibil

Schimbări de trepte la transmisie mai puțin precise

Diverse piese uzate care necesită înlocuire regulată

Întrebarea nu este dacă aceste probleme vor apărea, ci dacă trenul de rulare de bază va continua să funcționeze în ciuda lor.

Realitatea întreținerii

Atingerea a 640.000 de km necesită mai mult decât schimburi de ulei. Accentul lui Pyle pe schimbul lichidelor și filtrelor se extinde și la:

Lichid de transmisie: la fiecare 48.000–96.000 km

Spălări ale sistemului de răcire: la fiecare 96.000–160.000 km

Schimb lichid frână: la fiecare 2–3 ani

Schimb filtre de aer regulat

Înlocuire curea de distribuție (dacă există) conform intervalelor recomandate de producător

Dacă sari peste oricare dintre aceste servicii scad șansele de a ajunge la 640.000 km, scrie publicația.

